Мама думала, что люди рядом с ней были грубы. Но потом она узнала правду!

Я решила заехать вместе с детьми в Red Robin и поужинать, перед тем, как идти в школу, кататься на коньках.

Мы заняли столик, который был расположен очень близко к другому столику. Женщина за столом сразу же сделала вид, что ей неудобно и прикрывала рукой почти половину лица, как будто она не хотела смотреть на нас. Ее муж встал из-за стола и что-то прошептал официанту на ухо. Затем он сразу же пересадил их за другой столик, подальше от нас.

Это уже был не первый раз в моей жизни, когда кто-то пересаживался от нас, когда видели, что я с тремя детьми сажусь рядом, и меня это уже порядком достало. Что они думают, будут делать мои дети, бросаться едой? Заколют их вилкой?

В любом случае, я спросила у официанта, что если эта пара пересела из-за нас то, что мы такого сделали, что их рассердило, ведь это как минимум не культурно? Он наклонился к столу и сказал мне, что они недавно потеряли ребенка.

В тот момент мне стало очень стыдно. Мое сердце буквально замерло. Я чувствовала себя ужасно, как я могла посметь судить абсолютно неизвестных мне людей. Поэтому я решила сделать единственное, что я думаю, было уместно, после всего этого, я заплатила за них, но попросила официанта, чтобы он не говорил им, кто это был.

Ну, они, должно быть, поняли это, потому что когда мы уезжали, женщина остановила меня. Стараясь сдержать слезы, она сказала: «Мэм, я не хочу, чтобы вы подумали, что я…», — я перебила, так как сама начала плакать, я просто обняла ее, и она прошептала: «Благодарю Вас, можно я пожелаю вашим детям ‘спокойной ночи’».

Я чувствую себя ужасно из-за их потери, но я благодарна, что я встретила их.

Они напомнили мне, что никогда нельзя осуждать кого-то, так как вы никогда не знаете то, что переживают другие. Они также напомнили мне, что надо ценить каждый момент с моими детьми, смаковать хорошее и плохое, потому что они здесь и они мои. И, конечно, всегда быть добрым!