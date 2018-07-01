Дети на каникулах. Как побороть безделье

Летние каникулы — это время, когда можно сильно рвануть вперед. Ничего не убивает больше безделья: через неделю ваш ребенок или взвоет, или засядет за онлайн-игры. Безделья допускать нельзя, пусть день будет насыщен. Поэтому вот вам в помощь наш коротенький план действий. Пользуйтесь, это работает!

СОСТАВЬТЕ С РЕБЕНКОМ ЛИСТ ЖЕЛАНИЙ НА ЛЕТО

Пусть он будет даже отчасти невыполнимым. Включайте в план любые его желания! Купите лист поролона-утеплителя и сделайте из него визуальную доску на стену. На эту доску очень легко булавками крепить разноцветные бумажки с делами, желаниями, планами и т. д. Стоит где-то 80 рублей, а польза огромная. Почти наверняка и у вас вскоре появится такой же лист, уже для себя. Составляйте планы как на все лето, так и на неделю, на месяц. И потом смотрите, что получилось, а что — нет.

ОГРАНИЧЬТЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕДЬТЕ КОМПЬЮТЕР

Компьютер — это не для лета. Что хотите с ним сделайте — пароль, отключение Wi-Fi, на худой конец даже чай на него пролейте. Если вы летом на даче — не нужно туда тянуть интернет или подключаться к местному провайдеру. Если ребенок на даче с бабушкой и у вас нет контроля непосредственного, то тоже постарайтесь, чтобы поменьше было интернета, особенно если вы знаете, что ребенок зависим или неустойчив. Бабушки иногда не контролируют компьютер, совершенно не понимая, что он реально опасен. Им кажется, что опаснее, если ребенка ужалит на участке пчела…

СОЗДАЙТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА, КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНЫ

Скейты, велосипеды, самокаты. Очень, кстати, советую взрослые самокаты. На них можно всей семьей где-нибудь ездить, и они удобнее велосипедов в перевозке.

ЧИТАЙТЕ С РЕБЕНКОМ ПО СХЕМЕ — СТРАНИЦУ ВЫ, СТРАНИЦУ ОН Каждый день. Примерно по десять страниц каждый. Результат вас порадует примерно через 21 день. Это то количество повторений, после которого вырабатывается привычка. Повторите что-нибудь 21 раз — бег, фитнес, чтение — и вам сложно будет бросить. Это касается и вредных привычек.

ЕСЛИ РЕБЕНОК МАЛО ЧИТАЕТ, СЛУШАЙТЕ С НИМ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ АУДИОКНИГ

Идеальный вариант — накачайте их на флешку и в машину. Когда их будете слушать вы — вскоре начнет и ребенок. Радио в машине — вещь хорошая, но аудиокнига вытесняет радио очень быстро. Проверено.

ПОКУПАТЬ ЛИ ПУТЕВКУ В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ОТДЫХА

Лагерь — вещь очень хорошая, но не всегда и не для всех. Тут главный принцип такой. Если ребенок хочет и рвется — значит, лагерь ему полезен. Если ребенок нелюдимый и робкий, в лагере ему будет плохо, и не стоит его туда посылать. Обычно т ворческие дети в лагере сразу с тараются заболеть и улечься в медпункт недели на три, чтобы их там никто не трогал. Стоит ли за это платить?

ПОСМОТРИТЕ ФИЛЬМ «ЖИЗНЬ — ВОЛНУЮЩЕЕ ВОЛШЕБСТВО УБОРКИ»

Японский. Его несложно в сети найти. Если у вас девочка старше 12 лет, обещаю, что этот фильм произведет на нее глубочайшее впечатление. И на вас тоже. Большие преобразования в домашнем быту почти гарантированы. Мы смотрели его раз пять и всякий раз вывозили потом из квартиры просто вагоны мусора. Как он там помещался — непонятно.

ПОСЕТИТЕ С РЕБЕНКОМ ПОБОЛЬШЕ МАСТЕР-КЛАССОВ

Глина, керамика, художественная электросварка — что угодно. Причем выбирайте такие мастер-классы, которые интересны и вам тоже. Есть очень много полезных мастер-классов. Например, как делать мебель своими руками, сшить бальное платье своими руками, сделать куклу и другие всякие варианты. Если ребенок увлечется — лето будет позитивным.

ПУСТЬ РЕБЕНОК — ЕСЛИ ОН ЕЩЕ ВАС СЛУШАЕТ — ПИШЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ХОТЯ БЫ ПО ДВЕ СТРАНИЦЫ

Что писать? Школьные упражнения не вариант. Пусть списывает какой-нибудь художественный текст. Оценки по русскому и литературе после этого магическим образом становятся намного выше. Как-то зимой после того, как я получил в четверти тройку по русскому, папа заставил меня переписывать Джека Лондона. Я переписал где-то три главы и до сих пор помню почти каждую строчку.

СТАРАЙТЕСЬ КАК МОЖНО ЧАЩЕ ГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ. СТАНЬТЕ ЕГО ДРУГОМ

Не заклевывайте его, если он что-то делает не так. Не потеряйте его доверия. Это самое важное. Не так много бывает конфликтных поводов. И разговаривайте, разговаривайте, разговаривайте. Лето — хорошее время для того, чтобы наладить с ребенком контакт.

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