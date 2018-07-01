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Соцсети резко отреагировали на мать, укачивающую малыша с бутылкой пива
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Соцсети резко отреагировали на мать, укачивающую малыша с бутылкой пива 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Молодая мамочка из Австралии стала знаменитой, сумев одновременно укачать ребёнка и выпить бутылку пива. Вирусное видео традиционно разделило интернет на два противоборствующих лагеря, сообщает "Lenta.ru".
Ролик с изображением австралийской туристки, отдыхающей на популярном индонезийском курорте Бали, быстро разошёлся среди пользователей социальных сетей.
На видео женщина стоит на летней площадке одного из местных баров, смотрит на морской побережье и укачивает рыдающего младенца. В какой-то момент мамочка, продолжая укачивать малыша, двумя глотками выпивает целую бутылку пива.
Многие пользователи интернета сильно возмутились увиденным зрелищем и прозвали молодую маму «непутёвой». С другой стороны, многие похвалили женщину за ловкость и за то, что она хотя бы помнит, где её ребёнок — в отличие от многих других нерасторопных туристов.
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Фото: instagram / samnorwood
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