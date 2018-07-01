В Тамбовской области педиатра будут судить за смерть годовалого ребенка

В Тамбовской области состоится суд над врачом-педиатром районной больницы, по вине которой погибла годовалая девочка, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Медика обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Трагедия произошла в конце августа 2016 года. Ребенка госпитализировали в районную больницу с ОРВИ. У нее резались зубки, поэтому все имеющиеся у нее симптомы не посчитали серьезными. В итоге не были проведены все исследования, которые могли бы помочь выявить энтеровирусный менингит, который на самом деле был у ребенка.

Когда состояние малышки было уже крайне тяжелом, ее срочно госпитализировали в детскую областную больницу, где она скончалась из-за осложнений болезни.

Свою вину врач-педиатр не признает. Точку в этой истории поставит суд.