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В Тамбовской области педиатра будут судить за смерть годовалого ребенка
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В Тамбовской области педиатра будут судить за смерть годовалого ребенка 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Тамбовской области состоится суд над врачом-педиатром районной больницы, по вине которой погибла годовалая девочка, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Медика обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Трагедия произошла в конце августа 2016 года. Ребенка госпитализировали в районную больницу с ОРВИ. У нее резались зубки, поэтому все имеющиеся у нее симптомы не посчитали серьезными. В итоге не были проведены все исследования, которые могли бы помочь выявить энтеровирусный менингит, который на самом деле был у ребенка.
Когда состояние малышки было уже крайне тяжелом, ее срочно госпитализировали в детскую областную больницу, где она скончалась из-за осложнений болезни.
Свою вину врач-педиатр не признает. Точку в этой истории поставит суд.
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