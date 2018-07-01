Быть супермамой, когда тебе — 50

Женщины сегодня не боятся рожать в 45 лет, в 50 и даже старше, когда, в общем-то, уже принято воспитывать внуков. Удивительно, но факт. А в 1930-е годы до этого возраста многие просто не доживали. В начале недели в Приморье из перинатального центра выписали Юлию Жабыко. В 50 с лишним она стала многодетной мамой. Корреспондент «МИР 24» Ксения Крихели — о решительных женщинах и материнском счастье.

Родился в рубашке

Как узнавали о беременности и рожали в старину

Еще год назад Юлия и не мечтала о таком счастье, а оно получилось тройным. Месяц назад на свет появились малыши, ее первые дети — в 51 год.

«Мне, конечно, как маме хотелось и девочку, и мальчика сразу, вот и послали сверху двух мальчиков и девочку и маме, и папе на радость», — говорит многодетная мать.

Мама и папа познакомились семь лет назад через интернет. Он преподаватель в университете, она метеоролог. Мечтали о детях. Позади несколько неудачных беременностей и десятки процедур ЭКО.

«Когда я забеременела, на работе долго никому ничего не говорила, но многие догадались. Я говорю, а откуда вы взяли. Мне отвечали: ты светилась вся изнутри», — говорит Жабыко.

Теперь дни расписаны по секундам: кормление, купание, прогулки, памперсы. И такое расписание, говорит Юлия, лучшее в ее жизни.

«Когда в три голоса кричат и просят есть, и ты понимаешь, что ты можешь накормить только одного, накормить грудью, а остальные будут кричать. Они плачут, а я сижу, кормлю и плачу, потому что не знаешь, как разодраться на три части», — говорит она.

Однако Юля уверена, что сил у нее хватит на всех. Как-никак она молодая мама.

«Во время беременности происходит большой выброс гормонов, и меняется под действием этого весь организм, в том числе происходит некоторое омоложение организма под всеми этими факторами роста, которые выбрасываются», — говорит генетик Екатерина Померанцева.

Омоложение в 60. Три года назад пенсионерка Галина Шубенина родила дочь Клеопатру. Она растет абсолютно здоровым ребенком. И таких поздних родов с каждым годом все больше.

«В 50 лет — это точно стресс в «квадрате». Потому что, как ни крути, в 50 лет состояние здоровья уже не такое идеальное. Даже у женщин, которые не отягощены соматической патологией», — говорит гинеколог-репродуктолог института репродуктивной медицины Мария Селихова.

Поэтому беременность практически в пенсионном возрасте в определенной степени — подвиг. И, конечно, риск, предупреждают врачи. Один из 19 поздних малышей появляется на свет с синдромом Дауна. Однако этого можно избежать. Главное — знать простые правила.

«Провести «чек-ап» своего здоровья. При первых цифрах ХГЧ, либо при первых тестах на беременность — сразу же к гинекологу, потому что требуется какая-то коррекция ситуации, профилактика проблем в будущем», — говорит Селихова.

Виктории — 47. Она на третьем месяце. Свою беременность пока хранит в тайне, даже от родных. Поэтому и лицо не показывает.

«Мне неудобно ни перед детьми, ни перед внуками, не знаю, как сказать, что делать. Я испугалась», — говорит она.

Одинокие люди

Обречены на инфаркт

Мам около 50, и правда, пока считают «белыми воронами». И зря, говорят психологи. Как раз возраст дает большое преимущество.

«У женщины есть багаж знаний, у нее есть определенный взгляд, и она хочет перенести все это», — говорит клинический психолог Эстер Вавилонская.

Матвею — шесть, Марине — 52. Он ее последний, 16-й, ребенок. Эта беременность далась нелегко: от врачей натерпелась.

«Психологическое давление медиков — это, конечно, ужасно. Они очень боятся, и свой страх передают женщине, а женщине нельзя бояться, когда она собирается родить», — говорит многодетная мать Марина Соловей.

Однако когда забеременела, никаких сомнений не было: только рожать. Мальчик — здоровый и смышленый.

«Он знает какие-то вещи и про технику, и про устройство мира. Недавно он рассказывал мне что-то про силу всемирного тяготения: ну что ты не понимаешь, Земля вращается — это же так просто», — говорит Соловей.

Когда Матвею не было и года, умер муж Марины. На ней теперь и хозяйство, и дети. Однако старшие дети помогают — уже взрослые. Подарили 11 внуков. Однако Матвей в ее жизни сейчас — самый главный. Ради детей она когда-то бросила работу и карьеру. Все ради большой семьи. Говорит, так чувствует себя моложе. А на вопрос: нет ли страха, что не успеет женить своего младшего сына, Марина отвечает: жить собирается долго.

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