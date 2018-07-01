Что делать, если ребенок упал с кровати?

Фото: Flickr/Micah SittigЧто делать, если ребенок упал с кровати?Младенцы, как правило, очень беспокойны, и довольно часто падают с кровати во время сна. Если это произойдет, важно спокойно оценить ситуацию и внимательно наблюдать за состоянием ребенка.

Хотя это может вас испугать, падение с кровати обычно не наносит серьезного вреда ребенку. Тем не менее, возможны травмы, поэтому родителям и воспитателям следует знать признаки, указывающие на то, что ребенку нужна медицинская помощь.

Ребенок упал с кровати — когда срочно нужно вызывать скорую помощь?

Немедленно вызовите скорую помощь и не трогайте ребенка, если:

он потерял сознание;

у него началось кровотечение;

есть подозрение, что у ребенка серьезная травма головы.

Перемещение ребенка с травмой головы или позвоночника может вызвать серьезные осложнения. Однако, если существует опасность получения дальнейших травм, его можно осторожно перенести в безопасное место.

Если у ребенка началась рвота, осторожно поверните его на бок.

Возьмите ребенка на руки и успокойте его, если он в сознании и не имеет серьезных травм. Если у ребенка нет видимых признаков травмы, в течение некоторого времени понаблюдайте за ним.

В результате падения могут возникнуть возможные травмы, в том числе:

Сотрясение

Сотрясение — это тип травмы головы, который обычно возникает, когда удар по голове приводит к сотрясению мозга внутри черепа. Трудно обнаружить сотрясение мозга у малыша, так как он не может рассказать о своих симптомах.

Симптомы сотрясения мозга у младенца:

потеря сознания;

безутешный плач;

рвота;

сонливость;

отказ от еды;

временная потеря недавно приобретенных навыков;

раздражительность.

Повреждения кожи головы

Скальп — это кожа, покрывающая голову, и она содержит много мелких кровеносных сосудов. Даже незначительный порез или травма могут вызвать сильное кровотечение. Иногда кровотечение под кожей головы может привести к появлению местного отека на голове ребенка («шишка»).

Перелом черепа

Череп — это кость, которая окружает мозг. При падении с высоты может произойти его перелом.

Симптомы перелома черепа у детей

углубление на голове;

из носа или ушей вытекает жидкость;

синяки вокруг глаз или ушей.

Немедленно доставьте ребенка в отделение неотложной помощи, если у него есть какие-либо из этих признаков.

Ушиб головного мозга

Мозг — это тонкая структура, которая содержит много кровеносных сосудов, нервов и других внутренних тканей. Падение может повредить эти структуры, иногда сильно. Важно вызвать скорую помощь, если ребенок показывает один из признаков после падения с кровати:

потеря сознания;

замедленное дыхание;

кровотечение или появление прозрачной жидкости из носа или ушей;

появление выпуклости на голове;

припадки;

серьезная рана;

рвота;

неконтролируемый плач;

чрезмерная сонливость;

отказ от еды.

Уход на дому

Ребенок может немного поспать после падения, особенно если это произошло во время или после сна. Тем не менее, врач может рекомендовать, чтобы ребенок просыпался через регулярные промежутки времени, чтобы проверить его состояние. Ребенок должен:

нормально дышать;

признавать своих родителей;

легко просыпаться.

Если что-то не так, необходимо обратиться к врачу.

Падение с кровати может вызвать головную боль, боль в шее или теле у ребенка. Болеутоляющие средства, такие как ацетаминофен или ибупрофен, могут уменьшить боль, но перед этим нужно посоветоваться с врачом.

Отдых — лучшее лечение после травмы головы. Родители и воспитатели должны поддерживать спокойную деятельность в течение нескольких дней и следить за тем, чтобы ребенок избегал грубой игры.

Профилактика

Никогда не оставляйте ребенка на взрослой кровати без присмотра. В дополнение к падениям, кровати для взрослых представляют риск других видов несчастных случаев, в том числе удушья.

Всегда кладите ребенка в кроватку с плотным матрасом. В кроватке не должно быть мягких постельных принадлежностей, которые могли бы привести к удушению ребенка.

Использование мер профилактики может помочь предотвратить несчастные случаи.