В Рязанском районе детей научат рисовать 

Познавательно-развлекательная программа для детей «Выходи во двор — порисуем!» состоится на игровой площадке около библиотеки № 106 в Рязанском районе.
— Малышам, школьникам и их родителям будут предложены конкурсы и викторины на тему изобразительного искусства, а также творческие игры и необычные техники рисования, — сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
Желающих научиться рисовать юных жителей Рязанского района ждут 04 июля по адресу: улица Шатурская, дом 49, корпус 1. Начало — в 12.00. Вход свободный.