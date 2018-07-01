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В Рязанском районе детей научат рисовать
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В Рязанском районе детей научат рисовать 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Познавательно-развлекательная программа для детей «Выходи во двор — порисуем!» состоится на игровой площадке около библиотеки № 106 в Рязанском районе.
— Малышам, школьникам и их родителям будут предложены конкурсы и викторины на тему изобразительного искусства, а также творческие игры и необычные техники рисования, — сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
Желающих научиться рисовать юных жителей Рязанского района ждут 04 июля по адресу: улица Шатурская, дом 49, корпус 1. Начало — в 12.00. Вход свободный.
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