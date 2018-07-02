Организаторы «Ералаш» вымогали деньги на кастинге во Владивостоке

Одна из женщин, чей ребёнок принимал участие в кастинге на съёмки в «Ералаш» во Владивостоке возмутилась потребительским отношением к юным актёрам — за подготовительную часть к съёмкам с юных дарований требуют 23 тысячи рублей.

«Они рассказывают, что полученные деньги пойдут на обучающие курсы. Детям будут преподавать технику речи, актёрское мастерство, будут приезжать заслуженные артисты. После окончания «школы» им будут выданы сертификаты с подписью самого Грачевского», — негодует женщина.

Это не единичный случай вымогательства организаторов кастинга в тележурнал в регионах. Например, в 2015 году на волжском форуме мамы детей обсуждали такую же проблему. Только стоимость обучения и съёмок равнялась 40 тысячам рублей.

«Увидели в газете, что проходят пробы на «Ералаш» и решили показать своего ребёнка. Проходили они в Волгограде в торговом центре Европа. Через некоторое время позвонила девушка и сказала, что наш ребёнок подходит. В итоге участие в съёмках и уроки мастерства (8 месяцев) будут стоить 40 тысяч рублей и ребёнка покажут на местном телевидении. Конечно, мы и вначале как-то не серьёзно отнеслись, но все же верили в ребёнка. Интересно, это развод очередной или так Грачевский зарабатывает? И вообще его ли это работники проводили кастинг?», — поделилась Кристина, мать ребёнка, принимавшего участие в кастинге.

Отметим, что за хорошее прохождение школы-Ералаш организаторами кастинга было гарантирована трансляция детей по федеральному каналу.