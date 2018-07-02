Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро родила первенца

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро впервые стала мамой. У нее родился сын. Имя новорожденного и другие детали пока не раскрываются. Поклонники в соцсетях поздравляют новоиспеченную мамочку и желают здоровья ей и малышу.

Напомним, отцом ребенка является норвежский плотник Марк Александр Хансен. Сама Мэрилин старается не распространяться о своей личной жизни, поэтому поклонникам приходится довольствоваться редкими совместными фото пары.

Поздравляем Мэрилин с рождением сына!

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Фото:Instagram