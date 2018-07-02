Фото: Бен Аффлек и Линдси Шукус на прогулке с ее родителями и дочерью

Похоже, что отношения Бена Аффлека Линдси Шукус , впервые появившихся вместе на публике как раз год назад, в начале июля 2017, наконец-то вышли на новый уровень: подруга актера познакомила его со своей семьей. На днях вездесущие папарацци сфотографировали Бена в компании Линдси, ее родителей и дочки.

Знакомство с семьей звездная пара превратила в полноценный отдых: Линдси и Бен несколько дней провели в недавно приобретенном доме актера в Калифорнии вместе с 5-летней дочерью Шукус от первого брака и ее родителями — и как раз на прогулке с собаками неподалеку от нового дома Аффлека их и застали папарацци.

Возможно ли, что вскоре мы увидим Линдси Шукус в компании трех детей Бена от брака с Дженнифер Гарнер

попкорнnews