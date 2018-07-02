Как приготовить сэндвич «Воздушный шар»? Показываем в видео

Если ваш ребенок отказывается завтракать, попробуйте приготовить сэндвич по этому простому и креативному рецепту.

Каждая мама хоть раз сталкивалась с ситуацией, когда ребенок наотрез отказывается есть. В таких случаях приходится идти на разные хитрости, которые у каждой мамы свои. Но иногда запас таких уловок заканчивается, и здесь на помощь вам придут наши идеи для завтрака.

Мы уже показывали вам, как просто можно сделать из простых тостов красивых зверюшек, которые понравятся каждому ребенку. А сегодня мы вам покажем, как сделать не просто сэндвич, а настоящий воздушный шар с облаками.

Ведь как известно, главное ребенка заинтересовать нестандартным подходом к оформлению блюда, тогда он сам будет просить вас готовить такой завтрак чаще.

Для сэндвича «Воздушный шар» вам понадобится:

хлеб для сэндвича — 3 ломтика

сливочное масло — 1 ст.л.

творожный сыр — 2 ст.л.

банан — 1 шт.

малиновый джем — 2 ст.л.

шоколадный сироп

взбитые сливки

Также в ролике вы найдете необычный рецепт кофе, которым сможете побаловать себя и остальных членов вашей семьи.

Смотрите видео, готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!