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Как приготовить сэндвич «Воздушный шар»? Показываем в видео
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Как приготовить сэндвич «Воздушный шар»? Показываем в видео 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Если ваш ребенок отказывается завтракать, попробуйте приготовить сэндвич по этому простому и креативному рецепту.
Каждая мама хоть раз сталкивалась с ситуацией, когда ребенок наотрез отказывается есть. В таких случаях приходится идти на разные хитрости, которые у каждой мамы свои. Но иногда запас таких уловок заканчивается, и здесь на помощь вам придут наши идеи для завтрака.
Мы уже показывали вам, как просто можно сделать из простых тостов красивых зверюшек, которые понравятся каждому ребенку. А сегодня мы вам покажем, как сделать не просто сэндвич, а настоящий воздушный шар с облаками.
Ведь как известно, главное ребенка заинтересовать нестандартным подходом к оформлению блюда, тогда он сам будет просить вас готовить такой завтрак чаще.
Для сэндвича «Воздушный шар» вам понадобится:
хлеб для сэндвича — 3 ломтика
сливочное масло — 1 ст.л.
творожный сыр — 2 ст.л.
банан — 1 шт.
малиновый джем — 2 ст.л.
шоколадный сироп
взбитые сливки
Также в ролике вы найдете необычный рецепт кофе, которым сможете побаловать себя и остальных членов вашей семьи.
Смотрите видео, готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!
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