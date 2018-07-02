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«Ты никогда не перестанешь быть мамой»: 98-летняя мать переехала к 80-летнему сыну в дом престарелых, чтобы за ним ухаживать
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«Ты никогда не перестанешь быть мамой»: 98-летняя мать переехала к 80-летнему сыну в дом престарелых, чтобы за ним ухаживать 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Нет ничего сильнее любви матери к ребенку, и эта история тому доказательство. 98-летняя Ада Китинг переехала к своему сыну, 80-летнему Тому, в дом для престарелых, чтобы ухаживать за ним.
Источник: Bored Panda
У Ады и ее покойного мужа помимо Тома было еще трое детей — Барбара, Марджи и Джанет, которые умерли в раннем возрасте. До ухода на пенсию Том работал художником и декоратором HE Simm. В 2016 году он попал в дом престарелых Moss View, потому что ему нужен был постоянный уход.
Ада и ее сын неразлучны и любят делать все вместе, особенно играть и смотреть телевизор. «Я каждый день захожу к Тому и желаю ему спокойной ночи и доброго утра. А если я иду в парикмахерскую, он ждет, когда я вернусь, встречает меня, протягивает руки и обнимает».
«Я рад, что мама теперь живет здесь. Она присматривает за мной и даже иногда говорит: «Веди себя хорошо!»»
Внучка Ады Деби и другие члены семьи постоянно навещают Аду и Тома и очень рады тому, что они могут быть вместе. «Они неразлучны. И хорошо, что за ними присматривают 24 часа 7 дней в неделю», — говорит Деби.
«Отношения Тома и Ады очень трогательные. Мы рады, что смогли удовлетворить их потребности. Редко можно увидеть мать и сына в одном доме престарелых. Мы, безусловно, хотим сделать их совместное времяпрепровождение как можно более особенным», — сказала менеджер учреждения Филипп Дэниелс.
«Ты никогда не перестанешь быть мамой», — считает Ада.
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