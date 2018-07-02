Летние каникулы: о безопасности детям нужно говорить каждый день!

Длительные летние каникулы вызывают

опасения у спасателей: неосторожное обращение с огнем, бесконтрольное

нахождение несовершеннолетних в лесной зоне, на стройках и других

опасных объектах, у воды — вот неполный перечень причин несчастных

случаев, жертвами которых становятся дети. Задача родителей — доходчиво

и наглядно показать и рассказать, как избежать беды.

Прежде всего, расскажите

детям о правилах пожарной безопасности: о запрете на игры со спичками и зажигалками, смертельной опасности, которую из себя представляют

жидкости для розжига. Не оставляйте детей наедине с электронагревательными приборами и топящимися печами. Напомните, как нужно вести себя в случае пожара, и телефон пожарно-спасательной службы

Правила дорожного движения

объясняйте ребенку при каждом выходе на проезжую часть. Научите детей

осторожному поведению на дороге, покажите им мультфильмы или сюжеты о правилах дорожного движения, о трагических случаях несоблюдения таких

норм.

Напомните детям, что наиболее

травма опасными являются все стройки, заброшенные дома, свалки, лесные и болотистые участки. Ни в коем случае нельзя в одиночку или с друзьями

приближаться к таким местам!

Жаркая погода непременно

привлечет детей к водоемам. Научите ребенка плавать — это может спасти

ему жизнь! Однако даже если дети умеют плавать, стоит предупредить их о том, что холодная вода способна вызывать спазмы и судороги, что может

привести к трагедии. Объясните детям и опасность болотистых участков,

что такое трясина, и как необходимо действовать, если вы провалились в илистое место. Повышенную опасность таят надувные круги и матрасы — их легко может отнести ветром. Кроме того, изделие

может внезапно перевернуться, поэтому их разрешено использовать только

под контролем взрослых! Запретите ребенку самостоятельно приближаться к водоемам: вода — опасная стихия!

Спасатели призывают быть

бдительными и обращать внимание на оставленных без присмотра детей на проезжей части, вблизи водоемов и лесных массивов. Ваша внимательность

может спасти детскую жизнь!