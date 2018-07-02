Летние каникулы: о безопасности детям нужно говорить каждый день! 

Длительные летние каникулы вызывают
опасения у спасателей: неосторожное обращение с огнем, бесконтрольное
нахождение несовершеннолетних в лесной зоне, на стройках и других
опасных объектах, у воды — вот неполный перечень причин несчастных
случаев, жертвами которых становятся дети. Задача родителей — доходчиво
и наглядно показать и рассказать, как избежать беды.
Прежде всего, расскажите
детям о правилах пожарной безопасности: о запрете на игры со спичками и зажигалками, смертельной опасности, которую из себя представляют
жидкости для розжига. Не оставляйте детей наедине с электронагревательными приборами и топящимися печами. Напомните, как нужно вести себя в случае пожара, и телефон пожарно-спасательной службы
МЧС России «101».
Правила дорожного движения
объясняйте ребенку при каждом выходе на проезжую часть. Научите детей
осторожному поведению на дороге, покажите им мультфильмы или сюжеты о правилах дорожного движения, о трагических случаях несоблюдения таких
норм.
Напомните детям, что наиболее
травма опасными являются все стройки, заброшенные дома, свалки, лесные и болотистые участки. Ни в коем случае нельзя в одиночку или с друзьями
приближаться к таким местам!
Жаркая погода непременно
привлечет детей к водоемам. Научите ребенка плавать — это может спасти
ему жизнь! Однако даже если дети умеют плавать, стоит предупредить их о том, что холодная вода способна вызывать спазмы и судороги, что может
привести к трагедии. Объясните детям и опасность болотистых участков,
что такое трясина, и как необходимо действовать, если вы провалились в илистое место. Повышенную опасность таят надувные круги и матрасы — их легко может отнести ветром. Кроме того, изделие
может внезапно перевернуться, поэтому их разрешено использовать только
под контролем взрослых! Запретите ребенку самостоятельно приближаться к водоемам: вода — опасная стихия!
Спасатели призывают быть
бдительными и обращать внимание на оставленных без присмотра детей на проезжей части, вблизи водоемов и лесных массивов. Ваша внимательность
может спасти детскую жизнь!