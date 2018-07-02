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Летние каникулы: о безопасности детям нужно говорить каждый день!
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Летние каникулы: о безопасности детям нужно говорить каждый день! 

Хот 42 минуты назад
Фото: Хот
Длительные летние каникулы вызывают
опасения у спасателей: неосторожное обращение с огнем, бесконтрольное
нахождение несовершеннолетних в лесной зоне, на стройках и других
опасных объектах, у воды — вот неполный перечень причин несчастных
случаев, жертвами которых становятся дети. Задача родителей — доходчиво
и наглядно показать и рассказать, как избежать беды.
Прежде всего, расскажите
детям о правилах пожарной безопасности: о запрете на игры со спичками и  зажигалками, смертельной опасности, которую из себя представляют
жидкости для розжига. Не оставляйте детей наедине с  электронагревательными приборами и топящимися печами. Напомните, как  нужно вести себя в случае пожара, и телефон пожарно-спасательной службы
МЧС России «101».
Правила дорожного движения
объясняйте ребенку при каждом выходе на проезжую часть. Научите детей
осторожному поведению на дороге, покажите им мультфильмы или сюжеты о  правилах дорожного движения, о трагических случаях несоблюдения таких
норм.
Напомните детям, что наиболее
травма опасными являются все стройки, заброшенные дома, свалки, лесные и  болотистые участки. Ни в коем случае нельзя в одиночку или с друзьями
приближаться к таким местам!
Жаркая погода непременно
привлечет детей к водоемам. Научите ребенка плавать — это может спасти
ему жизнь! Однако даже если дети умеют плавать, стоит предупредить их о  том, что холодная вода способна вызывать спазмы и судороги, что может
привести к трагедии. Объясните детям и опасность болотистых участков,
что такое трясина, и как необходимо действовать, если вы провалились в  илистое место. Повышенную опасность таят надувные круги и матрасы — их  легко может отнести ветром. Кроме того, изделие
может внезапно перевернуться, поэтому их разрешено использовать только
под контролем взрослых! Запретите ребенку самостоятельно приближаться к  водоемам: вода — опасная стихия!
Спасатели призывают быть
бдительными и обращать внимание на оставленных без присмотра детей на  проезжей части, вблизи водоемов и лесных массивов. Ваша внимательность
может спасти детскую жизнь!
Хот: последние новости
Кашарель Анаис Анаис
Женский форум  Ещё 1 источник 
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