30 удивительных изобретений для детей, которые существенно облегчат жизнь родителей

Высокие технологии и новейшие дизайны добрались и до детских нужд и облегчения жизни родителей. Благодаря многочисленным гаджетам новоявленным мамам и папам приходится не так тяжко, а их чада буквально растут в будущем.

Нам кажется, некоторые изобретения в данном списке просто необходимы для удобства детей и счастья родителей.

Источник: Bored Panda

Худи и сумка-кенгуру от Viva la Mama.

Предохранитель для купания BabyDam.

Портативная детская кроватка CULLA BELLY, которая крепится к родительской кровати.

Детское сиденье Benbat Yummigo.

Удлинитель для крана Aqueduck.

Удобная подушка для беременных и матерей.

Ложка для кормления Boon Squirt.

Велосипед и прогулочная коляска Taga.

Безопасный коврик для ванной Aquatopia Deluxe.

Компактная коляска Pockit.

Забавные тарелки Ms. Food Face Plate.

Скатерть Doodle, на которой можно рисовать.

Миска Gyro Bowl, из которой никогда не выпадет еда.

Подушка для купания Bloomingbath.

Детская полка Pin Pres.

Кровать для родителей и новорожденного Familybed.

Детская кроватка Max Motor Dreams, которая имитирует движение автомобиля, что успокаивает ребенка.

Переноска The Piggyback Rider.

Кресло-качалка для четверых Storytime Rocking Chair.

Силиконовый нагрудник OXO Tot не пропустит ни крошки.

Бутылочка для молока iiamo Go, которая нагревается за несколько минут.

Переноска для детей Haul’A Baby.

Воздушные шары Bunch O Balloons, которые наполняются водой меньше чем за одну минуту.

Двойная бутылочка для сока и воды Brother Max.

Коврик для смены подгузника SnoofyBee.

Ложки и нагрудник JetBib.

Термометр-стикер TempTraq, который передает данные на телефон.

Насадка на кран 4moms, которая предупреждает об изменении температуры воды, если стала идти слишком горячая или холодная.

Браслет BeLuvv отслеживает местонахождение ребенка и предупреждает, если он ушел слишком далеко.

Кресло-качалка и детская кроватка Ontwerpduo.