Родители класса написали докладную на моего сына, не поговорив со мной: история одной мамы

«Несколько родителей написали докладную на вашего сына и просят отчисления…» — кто-то после такой новости тут же набрасывается на своего «плохого» ребенка, кто-то — на родителей его одноклассников. Эта мама сумела выйти из истории более чем достойно.

В редакцию «Летидора» пришло письмо от Виктории Дегай, мамы, практикующего клинического психолога и действительного члена ЕАЕН (Европейская Академия Естественных Наук), в котором она рассказала нам историю из школьной жизни ее сына.

Мы с удовольствием публикуем колонку Виктории и надеемся, что она станет поучительным примером для многих родителей и их детей.

Виктория Дегай

Обычный день, обычное итоговое собрание в четвертом классе. На удивление, пришли все родители. Учителя друг за другом рассказывали о планах на следующее полугодие, скучные истории о том, что у детей совсем нет желания учиться. Слово предоставили директору школы, заслуженному деятелю образования, известной личности в определенных кругах. Она хорошо знает нашу семью, особенно моего сына, о котором и пойдет речь.

После собрания директор пригласила меня к себе в кабинет и спокойным, но строгим голосом поставила меня в известность о том, что несколько родителей нашего класса написали докладную на моего сына. В докладной была жалоба на безобразное поведение, которое сопровождается разными высказываниями в адрес одноклассников, а точнее одноклассницы.

Просят об отчислении ребенка из школы.

Дальше я уже ничего не воспринимала… просто не слышала. Стояла и молчала. Видела только открывающийся рот директора, суетливые взмахи руками и быстрые, косые взгляды в мою сторону. На мгновение наступила идеальная тишина.

Только несколько минут спустя до меня донеслись ее слова: «…это очень серьезно, надо что-то делать!»

На мое удивление, я молча развернулась на 180 градусов и… вышла из кабинета, даже забыв попрощаться.

Всю ночь я не могла уснуть.

В темноте внимательно рассматривала люстру, привезенную из Праги. Пересчитывала в очередной раз хрусталики на ней, чтобы дать возможность моему уму порассуждать и выговориться, прочувствовать всех героев этой истории, понять их переживания, понять поступки сына.

На следующий день я информировала мужа. Старалась говорить спокойно, без лишних эмоций.

И увидела, что его привлекать в историю опасно.

Мне снова придется одной разбираться и как минимум понадобится еще одна ночь тишины, чтобы собраться с мыслями. Настроиться на встречу с проблемой и сделать следующий шаг.

Выяснить подробности

Утром я решила выяснить подробности, а что же все-таки случилось? Позвонила классному руководителю. Это молодая с обаятельной улыбкой женщина двадцати семи лет со вторым высшим психологическим образованием.

По ее авторской программе «Адаптация детей в социальной среде» (точное название не помню) наши дети так сказать воспитывались и стали под пристальное внимание всей школы и местной администрации.

«Что случилось в классе? Почему на моего сына написали докладную?» — спросила я.

Классная руководительница стала рассказывать:

«…Последнее время у него плохое поведение, стал задираться.

Папа одной ученицы не выдержал и поговорил с ним как мужик с мужиком, то есть один на один, и предупредил, что если он еще раз к ней подойдет, свернет ему шею.

Про докладную я узнала перед собранием от директора школы».

На мой вопрос: «Почему меня не поставили в известность?» — она искренне удивилась!

Родители знали номера телефонов всей нашей семьи. Она была уверена, что мы все вопросы обсудили с родителями. Я внимательно выслушала ее и попросила на следующий день собрать всех участников в школе.

Разговор с сыном

Дождалась сына со школы. Мы долго с ним разговаривали про докладную, о разборках с родителями, об угрозах папы его одноклассницы.

Меня возмутило, почему этому дяде хватило смелости говорить с десятилетним мальчуганом один на один и не хватило духа пообщаться с его родителями.

И тогда я сказала своему ребенку:

• «Для меня ты самый лучший подарок в моей жизни. Ты мой сын. Если появляется проблема, тогда есть то, чему мы можем с тобой научиться. Я хочу, чтобы ты мне доверял!»

• «Не так важно, что ты ошибся. Гораздо важнее, что для тебя этот поступок? Что ты переживаешь? Что для тебя эта докладная, эта бумажка?»

• «Почему ты выделил эту девочку и даришь ей столько внимания?»

• «Ты вырос. Тебе уже десять лет, но еще не столько, чтобы самостоятельно уметь защищать себя среди взрослых дядь и теть. Обвинения и самосуд — это взрослые игры, и тебе одному не справиться. У тебя есть я, твоя мама. А вместе у нас гораздо больше сил».

И вдруг он воскликнул: «Мама, я никогда не задумывался о том, что она страдает, что ей больно слышать обзывательные слова, я обязательно с ней поговорю».

Знакомство со всеми участниками

На следующий день, как только переступила порог школы, сын подошел ко мне с улыбкой до ушей. Он сказал, что попросил у той девочки прощения — и теперь они друзья.

«Я буду ее защищать!» — заявил он уверенным голосом.

Через несколько минут прозвенел звонок на перемену. Из класса вышла учительница, потом подошли родители с дочкой. Я долго не могла отвезти глаз от этого милого пухленького создания. Малышка сильно сутулилась, поджимала плечи и всячески старалась «исчезнуть» от пристального внимания.

«Быть может, она стесняется своего роста или полноты?» — подумала я.

Девчушка постоянно одергивала юбку, прикрывала коленки и прятала свой взгляд. Прямо в коридоре на перемене, когда дети с любопытством наблюдали за происходящим, мама строгим голосом, дергая ее за рукав скомандовала:

«Скажи, громко скажи всем, как он тебя обзывал?»

Девочка, опустив глаза, что-то пробормотала себе под нос. Стало видно, что ребенок плохо себя чувствует, испытывая дикое неудобство, стыд и огромный дискомфорт.

Мне кажется, она мечтала раствориться в воздухе, если бы только могла!

Но мама настойчиво требовала, чтобы та говорила громче и так, чтобы слышали все.

«Шреееек!» — пропищала девчушка.

«А еще, еще как он тебя называл?» — не желая успокаиваться, требовала мамашка.

Мне стало очень больно.

Больно наблюдать, как у девочки постепенно рушится уверенность в себе.

А ведь полная, скромная и самая высокая девочка в классе смогла научить этого дерзкого мальчика признавать свои ошибки. И это в десять лет!

Я больше ничего не могла сделать, как только остановить этот спектакль.

«Хватит, стоп, достаточно! Дети, идите в класс. Дальше будут разговаривать взрослые», — сказала я.

Разговор по-взрослому

В основном это был мой монолог, состоящий из утверждений:

• «Я признаю, что мой сын неправильно поступил. Это мой сын, я несу за него ответственность, поэтому я прошу прощения у вас».

• «И я признаю его огромную силу в том, что сегодня утром он попросил прощения и дал обещание защищать ее».

• «Я уверена, что он сделал это искренне! Он не спрашивал меня, что делать, он пошел и решил этот вопрос! Решил сам, своими силами».

• «В десять лет дети еще только знакомятся с миром. Им особенно интересен вопрос выстраивания отношений между девочками и мальчиками. Наша задача — помочь разобраться и разговаривать об этом, а не вешать ярлыки и запугивать. Меня удивило и неприятно поразило, что вы, взрослые люди, налетели на мальчика, делая из него какого-то монстра!»

Учительницу искренне удивило, что я встала на защиту своего ребенка.

Родителям ничего не оставалось, кроме как согласиться со мной. Попросила в дальнейшем все вопросы, касающиеся моего сына, решать со мной. А я буду решать вопросы с ним сама, потому что это мой сын и вся ответственность лежит на моих плечах.

Я думаю, что у моего мальчика все же остались вопросы. Еще много вопросов. А главный из них: «Почему так больно взрослеть?»

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!