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Американская учительница преподнесла детям последний урок доброты и взаимопомощи
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Американская учительница преподнесла детям последний урок доброты и взаимопомощи 

CHIPS journal 48 минут назад
Фото: CHIPS journal
Американская учительница Тэмми Уоделл дважды боролась с раком, но, к сожалению, второй раз болезнь победила. Когда женщина поняла, что заболевание заберет ее жизнь, она обратилась с серьезной просьбой к своим ученикам и их родителям: женщина попросила не приносить на ее похороны цветы, а потратить эти деньги на то, чтобы собрать рюкзак со школьными принадлежностями для тех, кто в нем нуждается.
Двоюродный брат Тэми, доктор Брэд Джонсон, говорит, что его сестра была учителем от Бога: она по-настоящему любила и заботилась о своих ученика, всегда была готова обнять ученика или помочь купить недостающие школьные принадлежности, если у семьи не было такой возможности. И своей последней волей она подала пример служения и заботы о ближних.
Ученики и коллеги-учителя, знавшие Тэмми Уоделл больше 25 лет, исполнили ее пожелание: каждый из них принес на похороны рюкзак со всем необходимым для учебы. Все собранные пожертвования были потом отправлены нуждающимся детям.
История, которая стала известна в интернете, побудила и других людей жертвовать рюкзаки в помощь тем, кому они нужны. Пожертвования продолжились, потому что, по словам Брэда Джонсона, это «затрагивает душу».
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