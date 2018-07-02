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Ребенок обнаружил в машине отца «лифчик» и чуть не учинил скандал в семье
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Ребенок обнаружил в машине отца «лифчик» и чуть не учинил скандал в семье 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американец под ником AngryManTV рассказал на своей странице в Twitter, как его дочь чуть не разрушила семью: по ошибке она решила, что в отцовской машине оказалось чужое белье.
Мужчина стал свидетелем странного диалога между своим ребенком и женой. Четырехлетняя девочка спросила у матери, почему ее лифчик оказался в отцовской машине. «Жена пронзила меня убийственным взглядом. Она не была в моей машине несколько недель», — поделился AngryManTV. На его робкие оправдания ребенок заявил, что видел чашку с ремнями.
Семейству пришлось идти в гараж, чтобы убедиться в правдивости слов ребенка. Оказалось, что девочка приняла за белье респиратор, который действительно лежал в салоне автомобиля.
Публикация стала вирусной, набрав почти 20 тысяч репостов и более 40 тысяч лайков. Комментаторы сочувствовали автору, на которого «стучит» собственная дочь. «Хорошо, что ты знаешь, кому принадлежит ее преданность. Плохо то, что она не с тобой. Не спускай глаз с нее», — советовали мужчине подписчики. Некоторые выражали уверенность, что сын бы ни в коем случае не предал отца, и советовали автору обзавестись еще одним ребенком.
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