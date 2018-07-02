Алсу перевезла детей жить в Россию

Почти два года назад певица Алсу стала мамой в третий раз — у нее родился сын Рафаэль. Ради малыша певица улетела жить в США вместе с детьми и провела там почти два года. Отметим, что Алсу старается скрывать своих детей от общественности и не показывает наследников поклонникам, а младшего сына тщательно скрывает до сих пор.

Как стало известно журналистам, лишь недавно артистка решила вернуться на родину вместе с детьми. Если раньше Алсу лишь ненадолго прилетала в Россию по рабочим вопросам, то теперь привезла на родину и детей. В начале июня все большое семейство переехало жить в просторный особняк в Подмосковье.

«В России Алсу бывала лишь наездами прилетала на важные мероприятия, но от гастролей чаще всего отказывалась. Хотела максимум времени проводить с маленьким наследником и дочками Микеллой и Сафиной — они ходили в Лос-Анджелесе в школу. Плюс в Штатах она смогла расслабиться: посещала музеи, концерты, сама отвозила детей на уроки, с сыночком занималась «развивалками». Это на родине к ней всегда приковано внимание. И обычная прогулка с ребенком до магазина за продуктами может стать сенсацией в соцсетях или СМИ. Сейчас младший член семьи подрос, учебный год у девочек завершился, поэтому Алсу с супругом Яном и детками решили вернуться в Россию», — рассказала в окружении певицы для «СтарХита»

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Теперь можно смело говорить о том, что Алсу, которая прошлой неделе отметила юбилей, наверняка будет чаще радовать поклонников своими работами. За последние два года все свое время артистка уделяла детям и почти не презентовала новые песни и не давала концерты, но теперь Алсу с новыми силами готова начать заниматься творчеством.