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Алсу перевезла своих детей в Россию
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Алсу перевезла своих детей в Россию 

WomanHit.ru 53 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Недавно эстрадная исполнительница Алсу приняла решение вернуться на родину из Америки, где последние два года жила вместе со своими тремя детьми.
Дочери артистки, Микелла и Сафина, ходили в школу в Лос-Анджелесе. В России к ней всегда приковано внимание поклонников и журналистов. В Америке же, напротив, она могла полностью расслабиться и уделять все свое время наследникам.
«Сейчас младший член семьи подрос, учебный год у девочек завершился, поэтому Алсу с супругом Яном и детками решили вернуться в Россию», — говорят в окружении звезды, передает «СтарХит». Отметим, что лицо маленького сына певица уже не первый год скрывает от любопытных глаз и камер.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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