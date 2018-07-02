Алсу перевезла своих детей в Россию 

Недавно эстрадная исполнительница Алсу приняла решение вернуться на родину из Америки, где последние два года жила вместе со своими тремя детьми.
Дочери артистки, Микелла и Сафина, ходили в школу в Лос-Анджелесе. В России к ней всегда приковано внимание поклонников и журналистов. В Америке же, напротив, она могла полностью расслабиться и уделять все свое время наследникам.
«Сейчас младший член семьи подрос, учебный год у девочек завершился, поэтому Алсу с супругом Яном и детками решили вернуться в Россию», — говорят в окружении звезды, передает «СтарХит». Отметим, что лицо маленького сына певица уже не первый год скрывает от любопытных глаз и камер.