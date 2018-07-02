Алсу перевезла своих детей в Россию

Недавно эстрадная исполнительница Алсу приняла решение вернуться на родину из Америки, где последние два года жила вместе со своими тремя детьми.

Дочери артистки, Микелла и Сафина, ходили в школу в Лос-Анджелесе. В России к ней всегда приковано внимание поклонников и журналистов. В Америке же, напротив, она могла полностью расслабиться и уделять все свое время наследникам.