Борис Пастернак, Джоан Роулинг, Маша Рупасова: филолог проводит опрос о том, что читают наши дети

Филолог и заведующий сектором в Институте русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук Борис Йомдин на своей странице в «Фейсбуке» проводит опрос о том, что сейчас читают дети. Он обратился ко всем с просьбой пройти этот анонимный и очень короткий опрос и назвать книгу, которую сейчас читает ребенок и которая ему нравится. Заполнив опрос, можно сразу увидеть предыдущие ответы (анонимные).

По предварительным данным, «у старших детей в лидеры выбилась Пастернак , у средних — Роулинг , а у младших — Рупасова». На данном этапе количество участников опроса «Что читают дети» приблизилось к 700. Борис Йомдин пообещал опубликовать материал на сайте Гильдии словесников после того, как наберется статистика.

Принять участие в опросе можно по ссылке.

Сайт Chips Journal постоянно публикует списки самых интересных книг для детей. Например, на прошлой неделе у нас вышел текст про книги о волшебных мирах, драконах и приключениях. До этого были лучшие книги июня, среди которых, кстати, был в том числе и новый сборник стихов Маши Рупасовой «Сказки о царе Колбаске». Еще мы назвали 10 книг, которых нет в школьной программе по литературе, а зря и перечислили хорошие книги для детей от 2 до 4 лет. Выбирайте и читайте!)

Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.

И ЕЩЕ НЕМНОГО ИНТЕРЕСНОГО

Ребенок попал в больницу: какие права есть у родителей?

11 пляжей Москвы, куда можно приехать с детьми

Летний лагерь и страхи: чего не нужно бояться, а о чем стоит побеспокоиться