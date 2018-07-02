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Борис Пастернак, Джоан Роулинг, Маша Рупасова: филолог проводит опрос о том, что читают наши дети
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Борис Пастернак, Джоан Роулинг, Маша Рупасова: филолог проводит опрос о том, что читают наши дети 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Филолог и заведующий сектором в Институте русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук Борис Йомдин на своей странице в «Фейсбуке» проводит опрос о том, что сейчас читают дети. Он обратился ко всем с просьбой пройти этот анонимный и очень короткий опрос и назвать книгу, которую сейчас читает ребенок и которая ему нравится. Заполнив опрос, можно сразу увидеть предыдущие ответы (анонимные).
По предварительным данным, «у старших детей в лидеры выбилась Пастернак, у средних — Роулинг, а у младших — Рупасова». На данном этапе количество участников опроса «Что читают дети» приблизилось к 700. Борис Йомдин пообещал опубликовать материал на сайте Гильдии словесников после того, как наберется статистика.
Принять участие в опросе можно по ссылке.
Сайт Chips Journal постоянно публикует списки самых интересных книг для детей. Например, на прошлой неделе у нас вышел текст про книги о волшебных мирах, драконах и приключениях. До этого были лучшие книги июня, среди которых, кстати, был в том числе и новый сборник стихов Маши Рупасовой «Сказки о царе Колбаске». Еще мы назвали 10 книг, которых нет в школьной программе по литературе, а зря и перечислили хорошие книги для детей от 2 до 4 лет. Выбирайте и читайте!)
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