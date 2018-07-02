«Не знали, как вызвать скорую»: на Южном Урале погибла двухлетняя девочка

В Аше умер двухлетний ребёнок. Девочку с высокой температурой привезли в больницу, но врачи только констатировали смерть.

По факту гибели ребёнка проводится проверка

По данным следственного отдела СК по Аше, малышка была у бабушки и дедушки. Несколько дней они лечили её самостоятельно. В пятницу, 29 июня, у девочки снова поднялась температура. Взрослые не смогли вызвать скорую с мобильного телефона и сами повезли внучку в больницу.

— Ребёнок скончался в автомобиле. В больнице при осмотре врач констатировал смерть. Сейчас проводится проверка. Признаков насильственной смерти не зафиксировано, — сообщили в отделе СК по Аше.

В октябре прошлого года в Еманжелинске скончалась шестилетняя девочка. Предположительно, причиной смерти стала пневмония. Родители вызвали скорую к больному ребёнку. Приехавшие врачи настаивали на срочной госпитализации, но родители отказались, подписав соответствующий документ. В больницу ребёнка доставила другая бригада скорой, которую вызвали второй раз. Но спасти девочку уже не удалось.