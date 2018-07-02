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«Не знали, как вызвать скорую»: на Южном Урале погибла двухлетняя девочка
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«Не знали, как вызвать скорую»: на Южном Урале погибла двухлетняя девочка 

74.ru 26 минут назад
Фото: 74.ru
В Аше умер двухлетний ребёнок. Девочку с высокой температурой привезли в больницу, но врачи только констатировали смерть.
По факту гибели ребёнка проводится проверка
По данным следственного отдела СК по Аше, малышка была у бабушки и дедушки. Несколько дней они лечили её самостоятельно. В пятницу, 29 июня, у девочки снова поднялась температура. Взрослые не смогли вызвать скорую с мобильного телефона и сами повезли внучку в больницу.
— Ребёнок скончался в автомобиле. В больнице при осмотре врач констатировал смерть. Сейчас проводится проверка. Признаков насильственной смерти не зафиксировано, — сообщили в отделе СК по Аше.
В октябре прошлого года в Еманжелинске скончалась шестилетняя девочка. Предположительно, причиной смерти стала пневмония. Родители вызвали скорую к больному ребёнку. Приехавшие врачи настаивали на срочной госпитализации, но родители отказались, подписав соответствующий документ. В больницу ребёнка доставила другая бригада скорой, которую вызвали второй раз. Но спасти девочку уже не удалось.
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