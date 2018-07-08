10 самых богатых детей с YouTube

Этот сервис уже давно стал настоящей фабрикой для зарабатывания денег — главное знать, как создать и удержать аудиторию. Здесь нет никаких ограничений по возрасту: делать и загружать видео может любой. Не верите? Вот несколько милых детишек, которые невероятным образом зашибают миллионы долларов в месяц.

Carson Lueders

Пятнадцатилетний артист действительно обладает неплохими вокальными данными, что позволяет ему постоянно наращивать фан-базу канала. Карсон уже снял пару собственных клипов и успешно промоутировал их на YouTube. Платформа для умного парня лишь средство разрекламировать свои треки, которые он затем продает в itunes.

Tanner Fox

В свои неполные семнадцать лет этот парнишка уже достиг многого.

Trendymen

Таннер профессионально катает на скейте и самокате, ну а YouTube воспринимает как личную пи-ар площадку. На канал Таннера подписано почти четыре миллиона человек, а в месяц парнишка зашибает что-то около 70 тысяч долларов.

MattyBRaps

В совокупности на страницы в инстаграм и ютуб 14-летнего вундеркинда подписано почти 11 миллионов человек — вы только представьте себе эту невероятную аудиторию! Только за прошлый год певец получил с канала 4 миллиона долларов отчислениями, и это еще не считая коммерческих проектов.

EvanTubeHD

Канал вполне можно назвать своего рода семейным подрядом: 10-летний Эван часто ведет передачу с сестрой, папой и мамой. Зрелище совершенно идиллическое: счастливая семья играет в лего, разбирается в видеоиграх и вообще кривляется на камеру в свое удовольствие. За год существования канала Эван лично заработал три миллиона долларов. Неплохо для десятилетки, правда?

Babyteeth4

Умилительный канал двух сестренок, старшей из которых всего 11 лет. Девчонки ориентируются на свою возрастную аудиторию, распаковывают на камеру интересные игрушки, путешествуют и всегда поднимают настроение зрителям.

Trendymen

На канал сестричек подписано полтора миллиона человек, но основной доход малышки получают вовсе не с рекламы. Девочки открыли собственный интернет-магазин с тематическими товарами: в месяц прилавок приносит им почти 2 миллиона долларов.

ToysToSee

По аналогичному пути пошли и другие юные предпринимательницы. Канал ToysToSee всего за год собрал лояльную аудиторию в два миллиона подписчиков, которые, в свою очередь, чудесным образом трансформировались в три миллиона долларов годового дохода. Магия YouTube!

Mister Max&Miss Katy

А самые популярные блоггеры нашего континента живут в Одессе. Вряд ли вы когда-нибудь слышали эти псевдонимы, под которыми скрываются пятилетний мальчик и девочка, которой недавно стукнуло аж три года. Глава семейства не стал выдумывать велосипеда: он просто снимает своих детей на камеру телефона и выкладывает на канал. Почему банальные ролики собирают по 700 тысяч просмотров в первые же часы — загадка. В месяц YouTube платит предприимчивому украинцу чуть больше 150 тысяч долларов.

Toy Freaks

А вот на этом канале происходит настоящий дурдом.

Trendymen

Авторы зацепили аудиторию своей непосредственностью и харизмой, YouTube же оценил лояльность поклонников Toy Freaks в ежемесячные 80 тысяч долларов.

Family Fun Pack

Канал ведет большая дружная семья — четыре брата, три сестрички, мама и папа занимаются продвижением проекта сообща. Ничего особенного веселая и добродушная семейка подписчикам не показывает: дети играют, взрослые искренне развлекаются. Но, видимо, на популярности канала сказывается суммарная харизма авторов — за 6 лет Family Fun Pack принес семье целых 10 миллионов долларов.

Ryan’s Toys Review

Знакомьтесь, это четырехлетний Райан. Сложно представить, но мальчишка всего за год умудрился обогнать самого популярного блоггера всея YouTube, знаменитого Пью-Ди-Пая. В день канал собирает не менее 20 миллионов просмотров, а это значит, что малыш зарабатывает в месяц примерно 1 миллион долларов. Просто распаковывая игрушечные машинки!