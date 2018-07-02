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В Свердловской области участились несчастные случаи с детьми
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В Свердловской области участились несчастные случаи с детьми 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Следственное управление России по Свердловской области обращается к жителям региона с убедительной просьбой быть более внимательными к своим детям — во избежание несчастных случаев с участием несовершеннолетних в период летнего отдыха.
По данным ведомства, в теплое время происходит все больше трагедий, связанных с выпадением детей из окон. Естественно, в жаркую погоду люди чаще всего открывают окна настежь для проветривания помещения, но надо всегда быть осторожным, если в квартире есть маленькие дети. Причём детей не уберегают ни москитные сетки, ни оставление детей одних лишь на непродолжительное время. Лучший вариант обезопасить своего ребенка — это не оставлять его одного в комнате с открытым окном или поставить решетки.
Кроме того, следователи предупреждают об опасностях, которые могут возникнуть во время купания в водоемах. Напомним, под Нижними Тагилом произошло уже две трагедии, в результате которых погибли два подростка. На прошлой неделе, в четверг утонул 14-летний мальчик во время купания на озере, а на следующий день утонул 17-летний юноша, уже на другом водоеме.
Именно поэтому нужно следить за своими детьми, не оставлять их плавать в одиночестве. Также нельзя забывать и о собственной безопасности, ведь по своей неосторожности тонут даже взрослые.
Следственный комитет призывает не плавать в переоборудованных для этого местах, а также если в прибрежной зоне нет спасателей, которые при возникновении инцидента могут прийти на помощь.
Фото: pixabay.com
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