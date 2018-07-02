Светлана Ромашина пожаловалась на проблемы со здоровьем 

Российская спортсменка показала подписчикам в Инстаграм совместный снимок с маленькой дочкой Сашенькой.
28-летняя синхронистка рассказала, что очень боялась отправляться в первое путешествие с ребенком, но поняла, что такие поездки необходимы и маме, и малышке.
По словам Светланы, дочке нужна отдохнувшая мама, а самой маме требуется новая спина. Последнее утверждение спортсменки не вызывает удивления, поскольку дочка, судя по хэштегу Ромашиной, весит уже 10 кг, и довольно тяжело носить ее на руках длительное время.
Подписчики Светланы были тронуты фотографией знаменитой мамы и ее малышки. Многие заметили, что дочь по мере подрастания становится все больше похожа на папу.