Россияне оказались не очень честной нацией

К таким выводам пришли исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана», которые провели опрос среди 15 тысяч россиян. Какими важными качествами должен обладать человек? Именно этот вопрос жителям нашей страны задали специалисты социальной сети.

Самое главное качество, которое нужно воспитать в детях — ответственность и самостоятельность, так считают 36% опрошенных. Участники голосования также отмечают, что в воспитании нельзя перебарщивать с опекой, так как от неправильной подачи ребенок может стать надменным или бояться принимать постороннюю помощь ввиду «самостоятельности».

Только 22% респондентов считают, что родителям необходимо научить ребенка быть честным и, в первую очередь, с самим собой. В дальнейшем это поможет человеку в личностном развитии и в обучении профессиональным навыкам.

Саратовчанка Таисия на вопрос о главных качествах, которые должны воспитать родители в подрастающем поколении ответила так: «Умение сострадать — фундаментальное качество хорошего человека, родители обязаны учить этому своего малыша с детства.» В опросе на портале с девушкой согласились 15% респондентов.

Около 8% опрошенных настаивают, что ребенок должен быть научен субординации — уважению к старшим, авторитетам. И только 4% научили бы (или уже научили) своих детей жажде знаний, любопытству.

Стоит отметить, что женщины, согласно опросу, считают, что детей нужно учить ответственности и рвению к знаниям. А вот мужчины уверены, что их чаду необходимо научиться субординации и, внимание, чувствую сострадания.