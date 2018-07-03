Ещё
Россияне оказались не очень честной нацией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне оказались не очень честной нацией 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
К таким выводам пришли исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана», которые провели опрос среди 15 тысяч россиян. Какими важными качествами должен обладать человек? Именно этот вопрос жителям нашей страны задали специалисты социальной сети.
Самое главное качество, которое нужно воспитать в детях — ответственность и самостоятельность, так считают 36% опрошенных. Участники голосования также отмечают, что в воспитании нельзя перебарщивать с опекой, так как от неправильной подачи ребенок может стать надменным или бояться принимать постороннюю помощь ввиду «самостоятельности».
Только 22% респондентов считают, что родителям необходимо научить ребенка быть честным и, в первую очередь, с самим собой. В дальнейшем это поможет человеку в личностном развитии и в обучении профессиональным навыкам.
Саратовчанка Таисия на вопрос о главных качествах, которые должны воспитать родители в подрастающем поколении ответила так: «Умение сострадать — фундаментальное качество хорошего человека, родители обязаны учить этому своего малыша с детства.» В опросе на портале с девушкой согласились 15% респондентов.
Около 8% опрошенных настаивают, что ребенок должен быть научен субординации — уважению к старшим, авторитетам. И только 4% научили бы (или уже научили) своих детей жажде знаний, любопытству.
Стоит отметить, что женщины, согласно опросу, считают, что детей нужно учить ответственности и рвению к знаниям. А вот мужчины уверены, что их чаду необходимо научиться субординации и, внимание, чувствую сострадания.
САРАТОВ24: последние новости
Саратовцев приглашают на свадебный парад молодоженов Клубникой и овощами незаконно торговали в поселке Юбилейный Почти 600 кг саратовского мяса без документов уничтожили в Самарской области
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини52
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу20
Ким Кардашьян поразила видом спереди и сзади
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды Красота
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение