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В Череповце участились случаи жестокого обращения с детьми
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В Череповце участились случаи жестокого обращения с детьми 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сообщается, что в нынешнем году на телефон доверия «Дорога к дому» поступило 50 звонков, сообщающих о жестоком обращении с детьми. Для сравнения: в прошлом году таких случаев было 35. Как сообщает служба доверия, большое количество случаев связаны с насилием детей со стороны родителей.
Консультант детского телефона доверия подчеркивает, что зачастую такие звонки поступают от людей, сообщающих о соседних квартирах, где плачут дети, кричат взрослые или родители злоупотребляют алкоголем.
Также сами дети рассказывают о жестокости со стороны родителей. Однако они не желают покидать свою родную семью. В связи с этим, они не сообщают свой адрес. Консультант отмечает, что такие звонки нужны им, чтобы снять напряжение и выговориться тому человеку, который поймет и поддержит.
Помимо обращений по поводу детско-родительских отношений, есть и вопросы о взаимодействии со сверстниками. В этом году потупило 355 таких звонков. В числе них ситуации, которые связаны с любовными и дружескими переживаниями, школьные проблемы и другие.
По словам специалистов службы доверия, звонков стало больше из-за того, что людей о возможности анонимно позвонить по телефону доверия и рассказать о волнующих их проблемах.
Напомним, что программа «Дорога к дому» работает при поддержке Следственного управления Следственного комитета РФ по Вологодской области и департамента соцзащиты. По телефону доверия может позвонить любой гражданин, нуждающийся в профессиональной психологической помощи.
Фото: pixabay.com.
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