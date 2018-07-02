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В Архангельской области после гибели 2-летнего мальчика возбудили дело
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В Архангельской области после гибели 2-летнего мальчика возбудили дело 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельской области Следственный Комитет возбудил уголовное дело после того, как 2-летний мальчик утонул в искусственном водоеме в Шенкурском районе.
Трагедия случилась во дворе частного дома в Усть-Паденьге Шенкурского района. По предварительным данным, в момент трагедии мать ребенка находилась в доме, отец во дворе указанного дома ремонтировал велосипед. Непродолжительного времени хватило, чтобы ребенок утонул в искусственном водоеме, глубиной около 1,30 метров, заполненном водой, который его родители использовали для полива огорода.
В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти малолетнего мальчика.
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