В Архангельской области после гибели 2-летнего мальчика возбудили дело

В Архангельской области Следственный Комитет возбудил уголовное дело после того, как 2-летний мальчик утонул в искусственном водоеме в Шенкурском районе.

Трагедия случилась во дворе частного дома в Усть-Паденьге Шенкурского района. По предварительным данным, в момент трагедии мать ребенка находилась в доме, отец во дворе указанного дома ремонтировал велосипед. Непродолжительного времени хватило, чтобы ребенок утонул в искусственном водоеме, глубиной около 1,30 метров, заполненном водой, который его родители использовали для полива огорода.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти малолетнего мальчика.