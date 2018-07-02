Демид, Мирон, Марфа: в Оренбурге за неделю родилось 186 детей

По сведениям городского управления ЗАГС, за прошедшие дни в областном центре свидетельства о рождении получили 101 мальчик и 175 девочек. В том числе две двойни. Один ребенок умер на первой неделе жизни.

Среди популярных имен — Александр, Артем, Дмитрий, Константин, Анастасия, Алена, Анна, Арина.

Редкими именами для мальчиков стали имена Марк, Глеб, Лев, Платон, Добрыня, Филипп, Арсений, Демид, Мирон. Среди имен для девочек — Марфа, Варвара, Мелания, Мира, Аксинья, Есения.

70 детей стали в семье первыми, 74 — вторыми, 25 — третьими, пятеро стали в семьях четвертыми детьми.