8-летнему Никите Смирнову срочно нужна помощь. У мальчика эпилепсия и порок развития мозга

У 8-летнего Никиты Смирнова из Шарьи врожденный порок развития головного мозга и фокальная эпилепсия, узнал KOSTROMA.TODAY. Ему нужны средства на реабилитацию в Казани.

Никиту все знают как очень доброго и светлого мальчика. Вместе с мамой Еленой он ходит в храм и активно участвует во всех городских мероприятиях.

Мальчик очень активный и позитивный, несмотря на то, что инвалидность у него с детства. Родители мальчика борются за то, чтобы Никита стал жить полноценной жизнью, а, главное, научился ходить.

Неравнодушные костромичи уже однажды помогли мальчику собрать деньги на лечение. После пройденных процедур ребенок начал делать успехи: теперь он умеет сортировать предметы по цветам и размерам. У Никиты окрепла спина и теперь он может не только ползать, но и ходить. Правда, пока только с опорой.

Недавно мальчик вернулся с очередной реабилитации. После нее снова стали видны значительные улучшения. Чтобы закрепить результат, Никите нужно регулярно проходить процедуры.

Средств у семьи нет, потому что работает один папа, а мама постоянно ухаживает за сыном. Всю пенсию мальчика родители тратят на покупку дорогих лекарств, которые нужно принимать строго по часам.

Мама и папа Никиты просят костромичей помочь в сборе средств на реабилитацию. Она назначена на 30 июля. На данный момент на лечение требуется 127 тысяч рублей.

Помочь мальчику можно на сайте благотворительного фонда «География добра».