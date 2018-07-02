Ещё
8-летнему Никите Смирнову срочно нужна помощь. У мальчика эпилепсия и порок развития мозга
Далее:
Читайте также:
Ещё

8-летнему Никите Смирнову срочно нужна помощь. У мальчика эпилепсия и порок развития мозга 

Kostroma.Today 46 минут назад
Фото: Kostroma.Today
У 8-летнего Никиты Смирнова из Шарьи врожденный порок развития головного мозга и фокальная эпилепсия, узнал KOSTROMA.TODAY. Ему нужны средства на реабилитацию в Казани.
Никиту все знают как очень доброго и светлого мальчика. Вместе с мамой Еленой он ходит в храм и активно участвует во всех городских мероприятиях.
Мальчик очень активный и позитивный, несмотря на то, что инвалидность у него с детства. Родители мальчика борются за то, чтобы Никита стал жить полноценной жизнью, а, главное, научился ходить.
Неравнодушные костромичи уже однажды помогли мальчику собрать деньги на лечение. После пройденных процедур ребенок начал делать успехи: теперь он умеет сортировать предметы по цветам и размерам. У Никиты окрепла спина и теперь он может не только ползать, но и ходить. Правда, пока только с опорой.
Недавно мальчик вернулся с очередной реабилитации. После нее снова стали видны значительные улучшения. Чтобы закрепить результат, Никите нужно регулярно проходить процедуры.
Средств у семьи нет, потому что работает один папа, а мама постоянно ухаживает за сыном. Всю пенсию мальчика родители тратят на покупку дорогих лекарств, которые нужно принимать строго по часам.
Мама и папа Никиты просят костромичей помочь в сборе средств на реабилитацию. Она назначена на 30 июля. На данный момент на лечение требуется 127 тысяч рублей.
Помочь мальчику можно на сайте благотворительного фонда «География добра».
Kostroma.Today: последние новости
Креативное event-агентство «ЗанОЗа» открылось в Костроме: у них будет масса своих фишек Пьяный костромич избил непьющую жену битой за пьянство Жители 11 костромских домов больше месяца будут жить без горячей воды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она растолстела, смотреть было противно»18
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Садальский показал пикантное фото Васильевой40
Исчезающие бикини: мода для храбрых70
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение