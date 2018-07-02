Соцсети: На детских площадках под Саратовом дети поют про банан и бикини

Во время летнего отдыха в некоторых школах Балаково проводятся сомнительные дискотеки.

Как сообщила в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Балаково жительница города под ником Ксюша Котова, в 4-м микрорайоне во дворе школы вечерами проводят дискотеки для детей, на которых играет пошлая музыка.

»И знаете, какие песни там играют для детей? «Цвет настроения синий! Внутри мартини а в руках бикини!» (Киркоров), «Мало половин, я открываю мир других мужчин!» (Бузова), «Я банан, я банан! Чищу банан! Дуем дуем, наливаем!», «Не по-доброму смеясь, нажимаю на курок. Убиваю твою грязь, она падает на пол. Медуза, медуза!», — пишет возмущенная жительница города.

При этом дети скачут и активно подпевают словам песен, которые выучили уже наизусть, утверждает очевидица. Дело в том, что такие дискотеки проводят по несколько раз в неделю и репертуар песен не меняется. «В кого превратятся наши дети?», — ужасается девушка.