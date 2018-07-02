10 аргументов против сна на балконе

С лёгкой руки доктора Комаровского российские мамы убеждены: для ребёнка сон на балконе — прекрасная альтернатива прогулке. А вот, например, в США за такое к вам как минимум вызовут соцработника. Может, со сном на балконе не всё так просто? Давайте разбираться.

Угроза падения

Вряд ли кто-то оборудует на балконе полноценное спальное место для малыша. А коляска не слишком безопасна! Проснувшись, гиперактивный кроха обязательно попробует в ней сесть, а ребёнок постарше — встать. Предотвратить «полёт», даже заметив неладное из комнаты, почти невозможно…

Эффект теплицы

Вместо классических открытых балконов у большинства сейчас — остеклённые лоджии. Сколько створок готова приоткрыть мама, чтобы и воздух шёл, и дитя «не продуло»? Обычно всего одну! В остальных стёкла нагреваются на солнце, и лоджия превращается в теплицу. Каково там вашей «помидорке»?

Здравствуй, рахит!

Ультрафиолет, благодаря которому кожа синтезирует витамин D, увы, не наделён сверхспособностью проникать сквозь стёкла. Так что без регулярных полноценных прогулок (хотя бы по 30 минут) симптомы рахита не заставят себя ждать.

Опасность сверху

Кто живёт над вами? Кто-нибудь курящий по-соседски пошлёт малышу пару клубов табачного дыма, а принесённая ветром сигарета в лучшем случае прожжёт аккуратную дырочку на ткани коляски. Не говоря о чистоплотной бабе Нюре, которая выйдет вытряхнуть половичок как раз, когда ваш кроха разоспится…

Сон на складе

Российские реалии (да и привычки) таковы, что лоджия нередко превращается в кладовку. Ёлка, лыжи, старый чемодан — что из этого точно не рухнет однажды на ребёнка? А что вы еженедельно протираете от пыли, чтобы малыш не заработал аллергический ринит?

Сомнительный воздух

Если вы живёте у парка или балкон выходит на укутанный зеленью двор, вам повезло. Иногда под окнами пыхтит автомагистраль, «благоухает» мусорный контейнер или дымит завод. Есть что вдохнуть полной грудью!

Неконтролируемые условия

Пока мама погружена в домашние хлопоты, погода может измениться, не сообщив ей об этом. Едва слышный дождик зальёт коляску вместе с малышом, а выглянувшее солнце прогреет дитя, спящее под флисовым пледом, получше, чем в сауне.

Никакого развития!

Большинство малышей, проснувшись во время прогулки на улице, глазеют по сторонам, показывая пальчиком на птичек и восторгаясь цветочками на клумбах. Что увидит ребёнок на балконе? Уже упомянутые лыжи? Неудивительно, что первая реакция по пробуждении — крик.

Привычка спать в коляске

Хотите присоединиться к счастливым родителям, чьи дети с вечера засыпают только в уютном прогулочном блоке? А проснувшись ночью в кроватке, требуют вернуть их в любимое транспортное средство? Почаще укладывайте их днём на балконе! Конечно, во время сна в парке такая привычка тоже может выработаться. Но воздух и прочие прелести парка хотя бы того стоят.

Запертая мама

Дорогие мамы! За те два часа, что малыш проспит на балконе, увы, не наготовить ужинов на неделю вперёд и не отмыть полы так, чтобы грязь устыдилась на них накапливаться! Зато месяцы взаперти гарантируют как минимум нездоровый внешний вид. Так может, всё-таки на прогулку?