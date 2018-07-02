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В Красноярском крае полицейские в течение суток вернули родителям двух потерявшихся детей
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В Красноярском крае полицейские в течение суток вернули родителям двух потерявшихся детей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Красноярском крае сотрудники МО МВД России «Шарыповский» установили местонахождение двоих потерявшихся детей.
Накануне в дежурную часть поступило два обращения о пропаже несовершеннолетних. Местный житель сообщил, что пошел в магазин и оставил своего 5-летнего сына в автомобиле, а когда вернулся, ребенка на месте не было. В течение получаса сотрудники Межмуниципального отдела обнаружили мальчика в одном из соседних дворов и вернули его отцу.
Еще одно сообщение в полицию постпило от местной жительницы. Она заметила на остановке 3-летнюю девочку без сопровождения взрослых. Ребенок был растерян и не знал, где его родители. Сотрудники ОВД незамедлительно организовали комплекс мероприятий, в ходе которых нашли маму и вернули ей девочку. Как выяснили полицейские, женщина рано утром уехала по делам, оставив дочь на сына-подростка. Пока 14-летний мальчик спал, его сестра самостоятельно ушла из квартиры.
В поисках принимали участие участковые уполномоченные полиции и сотрудники отделения по делам несовершеннолетних. С родителями обоих детей полицейские провели профилактические беседы.
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Женский форум
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