В Красноярском крае полицейские в течение суток вернули родителям двух потерявшихся детей

В Красноярском крае сотрудники МО МВД России «Шарыповский» установили местонахождение двоих потерявшихся детей.

Накануне в дежурную часть поступило два обращения о пропаже несовершеннолетних. Местный житель сообщил, что пошел в магазин и оставил своего 5-летнего сына в автомобиле, а когда вернулся, ребенка на месте не было. В течение получаса сотрудники Межмуниципального отдела обнаружили мальчика в одном из соседних дворов и вернули его отцу.

Еще одно сообщение в полицию постпило от местной жительницы. Она заметила на остановке 3-летнюю девочку без сопровождения взрослых. Ребенок был растерян и не знал, где его родители. Сотрудники ОВД незамедлительно организовали комплекс мероприятий, в ходе которых нашли маму и вернули ей девочку. Как выяснили полицейские, женщина рано утром уехала по делам, оставив дочь на сына-подростка. Пока 14-летний мальчик спал, его сестра самостоятельно ушла из квартиры.

В поисках принимали участие участковые уполномоченные полиции и сотрудники отделения по делам несовершеннолетних. С родителями обоих детей полицейские провели профилактические беседы.