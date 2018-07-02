Как избавлялись от нежеланных детей на Руси

В древности к детям относились с любовью, но только в том случае, если они были желанными. Существовало несколько категорий новорожденных, от которых сами матери или отцы предпочитали избавляться. Особенно это было актуально в многодетных семьях, которым приходилось тяжело в материальном плане. Детоубийство было распространенной практикой контроля рождаемости и избавления от больных.

Ненужные девочки

Поскольку женщина после замужества, которое происходило в возрасте 13-15 лет, уходила в семью супруга, для своих родителей она нередко являлась «лишним ртом». Девочку приходилось кормить, одевать, растить, а потом она становилась помощницей в чужом доме.

Родители, у которых уже было несколько детей, старались избавляться от дочерей. Сыновей же всегда оставляли, поскольку в будущем они становились помощниками своим собственным родителям. Избавлялись от новорожденных женского пола очень просто: мать душила ребенка, как будто случайно наваливаясь на него во сне всем своим телом. Прямо обвинить женщину в убийстве в этом случае было сложно. Все выглядело как трагическое стечение обстоятельств.

Такие «случайности» происходили сплошь и рядом, особенно в деревнях. Таким же образом избавлялись от нежеланных детей, если у родителей уже было с десяток малышей. Нередко «лишние рты» просто переставали кормить и надлежащими образом о них заботиться. Ребенок заболевал и умирал от переохлаждения, голода, недосмотра или какой-то простой болезни, которой вполне можно было избежать.

Младенцы с уродствами

Особое место в практике детоубийства занимали случаи расправы с новорожденными, имевшими явные физические уродства. Если мать или повитуха замечала, что с ребенком не все ладно, он был обречен. Рождение малыша с любым отклонением могло стать обвинением в ведьмовстве и сожительстве с нечистой силой.

Отклонение могло быть каким угодно: альбинизм, недоразвитость конечностей, наличие лишних пальцев на ручках или ножках и пр. Все это окружающие расценивали как вмешательство нечистой силы в зарождение жизни. Мать своими руками душила такого младенца, после чего сжигала труп. Она могла закопать тельце новорожденного в лесу или выбросить его в «скудельницу». Так называлась общая могила, где хоронили замерзших или утопленников, личность которых не была установлена.

Ненужные пасынки и падчерицы

Избавлялись и от детей от других браков. Ситуация, когда мачеха могла завести падчерицу или пасынка в лесную чащу и бросить там умирать от голода и лесных зверей, не была такой уж редкостью. Сказка «Морозко», в которой злая мачеха решила сжить со свету ненавистную падчерицу, не является абсолютным вымыслом. В ее основе реальные факты, имевшие место в жизни.

Детей часто оставляли и на топких болотах, где им грозила верная гибель. Бросали также в зимнем лесу в сильный мороз. Так было больше вероятности, что ребенок наверняка умрет от переохлаждения и его не скоро обнаружат (если вообще когда-то обнаружат). Ненужного отпрыска могли и просто выгнать из дому «на все четыре стороны». Иногда жестокосердные родители специально создавали дома такие невыносимые условия существования, что ребенку оставалось только сбежать и скитаться по свету.

Подкидыши

Не всегда женщина была способна убить свое дитя, даже нежеланное. В этом случае она подкидывала его под ворота богатого дома, церкви или — что случалось чаще — относила ребенка к той самой общей могиле, скудельнице. Там у матери было меньше шансов попасться на глаза людям и заслужить их справедливое осуждение. Постепенно оставлять детей вблизи скудельниц стало печальной традицией. Возле них стали сооружать небольшие избушки «божедомки», где дети хотя бы не оставались под открытым небом.

Со временем они превратились в небольшие детские приюты. Воспитанием детейзанимались пожилые люди. Они присматривали за сиротами, учили их уму-разуму, а заодно и охраняли божедомки. Еду и одежду в приюты сносили все, кто жил в округе. Таким образом ответственность за подрастающее поколение распределялась равномерно между всеми членами общества.