Полицейские Киселевска Кемеровской области провели для детей урок «Безопасного интернете»

В рамках всероссийской акции «Безопасный Интернет — детям» инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Киселевску приехали в гости к школьникам, отдыхающим в загородном лагере «Орленок». Полицейские рассказали ребятам о правилах безопасности, которые нужно соблюдать в глобальной сети.

Несовершеннолетние в последнее время все больше времени проводят в Интернете — по учебе, ради онлайн-игр или для общения. Родители порой даже не знают, что ребенок зарегистрировал страницу в социальных сетях. Тем временем, ребенок должен знать о тех опасностях, с которыми может столкнуться в киберпространстве.

Мошенники, группы с сомнительным и опасным контентом, предложения противоправной деятельности, спам, вирусные рассылки, троллинг и другое — это то, что сами подростки назвали стражам порядка во время мероприятия. После обсуждения основных вопросов интернет-безопасности подростки успешно прошли тест на киберграмотность и показали, что советы полицейских они усвоили на «отлично».