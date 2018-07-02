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Жительница алтайского села ответит за гибель троих детей
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Жительница алтайского села ответит за гибель троих детей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Передано в суд уголовное дело против 41-летней жительницы села Шелобалиха. Она ответит за гибель троих детей.
По версии следствия, около года назад обвиняемая пришла в гости к знакомой. Женщины стали употреблять алкогольные напитки, а позже к ним присоединился местный житель. Мужчина пригласил хозяйку дома к себе в гости. Женщина оставила троих несовершеннолетних детей с гостьей и уехала.
Вечером обвиняемая оставила непотушенную сигарету на кровати в веранде дома. В результате здание загорелось, и дети в возрасте 3,7 и 13 лет погибли.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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