Жительница алтайского села ответит за гибель троих детей

Передано в суд уголовное дело против 41-летней жительницы села Шелобалиха. Она ответит за гибель троих детей.

По версии следствия, около года назад обвиняемая пришла в гости к знакомой. Женщины стали употреблять алкогольные напитки, а позже к ним присоединился местный житель. Мужчина пригласил хозяйку дома к себе в гости. Женщина оставила троих несовершеннолетних детей с гостьей и уехала.

Вечером обвиняемая оставила непотушенную сигарету на кровати в веранде дома. В результате здание загорелось, и дети в возрасте 3,7 и 13 лет погибли.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.