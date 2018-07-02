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Что делать, если ребенок обгорел на солнце?
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Что делать, если ребенок обгорел на солнце? 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Сметана, алоэ или тертый огурец? Летом от солнечных ожогов, увы, не застрахован никто. Как их избежать и что делать, если все-таки ребенок обгорел — расскажу в этом ролике.
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