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В семье хоккеиста Ожиганова и гимнастки Меркуловой родился сын
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В семье хоккеиста Ожиганова и гимнастки Меркуловой родился сын 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Как стало известно «СЭ», в семье защитника «Торонто» Игоря Ожиганова и завершившей в 2015 году карьеру гимнастки Александры Меркуловой родился сын. Родители назвали его Михаилом. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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