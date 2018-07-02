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В семье хоккеиста Ожиганова и гимнастки Меркуловой родился сын
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В семье хоккеиста Ожиганова и гимнастки Меркуловой родился сын
Спорт-Экспресс
30 минут назад
Женский форум
Как стало известно «СЭ», в семье защитника «Торонто»
Игоря Ожиганова
и завершившей в 2015 году карьеру гимнастки
Александры Меркуловой
родился сын. Родители назвали его Михаилом. (
Алексей ШЕВЧЕНКО
)
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