Как провести качественное время с детьми без ролевых игр и догонялок (это возможно!)

И как же? Как обойтись без догонялок и пряток?

Можно, например, разложить огромный лист ватмана и всем вместе рисовать одну большую картину. Можно играть в словесные игры — например, в «Крокодила» или «Контакт». Наконец, можно лечь в кровать, устроиться поудобнее и попросить детей построить вокруг вас шалаш из подушек и одеял. Еще можно купить недорогую белую футболку, нарисовать на спине фломастером трассу для машинок, надеть эту футболку и удобно прилечь на ковер. А дети смогут гонять свои машинки. Заодно и массаж сделают!

А, или беспроигрышный вариант — диафильмы. Помните, как было здорово в детстве, это был целый ритуал. Родители вешали на стену простынь, вставляли пленку в проектор, что-то там подкручивали — и на стене появлялась картинка.

Ой, точно, у меня тоже в детстве было такое! Правда, сомневаюсь, что моим детям понравится. Они избалованы разными 3D эффектами — их диафильмом не удивишь.

Это вовсе не так. Во-первых, дети обожают узнавать подробности из детства родителей. И вечно просят: «А расскажи, как ты был маленьким». Во-вторых, в просмотре диафильмов есть своя магия: нужно выключить свет и настроить волшебный аппарат. Кроме того, на стену можно проецировать не только диафильмы — вспомните, ведь звуковые диафильмы проигрывались вместе с пластинкой, а это уже почти мультфильм!

Звучит интригующе. Правда, как-то неловко, что я, вместо того, чтобы играть с детьми, буду сажать их перед экраном. Я и так вечно на работе и мало времени с ними провожу.

Экрана тут никакого нет. А есть настоящее захватывающее приключение и симпатичный семейный ритуал. Представьте себя ребенком: каково это — лежать с мамой на кровати перед сном и смотреть мультфильм на стене или на потолке? Вряд ли вы бы отказались от такого!

А вот я слышал, что смотреть мультфильмы перед сном не очень-то полезно. Дети перевозбуждаются и не могут заснуть.

В случае, если мультфильмы смотреть на ноутбуке и планшете, да. Синий спектр — это действительно проблема, о которой в последнее время много говорят. Это тип излучения, который содержится в лучах света гаджетов с сенсорными экранами. Он портит зрение, разрушает мелатонин и перевозбуждает нервную систему — от этого у детей начинаются проблемы со сном. Но если проигрывать мультфильмы на проекторе, то это меняет дело. Свет проекторов, например, WOW-кинотеатра «МУЛЬТиКУБИК», отражается от поверхности (стены, потолка или спинки кресла в самолете), поэтому синий спектр в нем отсутствует. После такого вечернего киносеанса ребенок будет спать лучше обычного. К тому же, можно превратить это в маленький ритуал отхода ко сну.

А где мне покупать эти диафильмы? Их же нужно еще закачать в проектор?

В МУЛЬТиКУБИКе есть уже закачанная база диафильмов и мультфильмов и подписка на телеканал МУЛЬТ на год. А по wi-fi можно смотреть ролики c YouTube или Ivi.

А если я хочу посмотреть что-то, чего нет ни в программе этого проектора, ни на YouTube?

Вы можете закачать любимые фильмы или мультики, или вообще какие угодно видеофайлы на флешку и подключить ее к проектору. Или закинуть на него файлы с ПК напрямую.

А посоветуйте, что посмотреть? Смешариков мы уже всех посмотрели, всевозможный Дисней — тоже. Какие еще есть новые мультфильмы?

О, с удовольствием! Из любимых и проверенных детьми нашей редакции мультфильмов последних лет можем посоветовать вот что: ирландские полнометражные мультфильмы «Песнь моря» и «Тайна Келлс», французская «Красная черепаха», российские авторские мультфильмы «Мама-цапля» (чудеснейшая, трогательнейшая история!), «Два трамвая» (в основу взят сюжет О. Мандельштама), «Снежинка» и мультфильмы серии «Гора самоцветов». Еще на Большом Фестивале Мультфильмов недавно показывали очень смешной мультфильм по историям британского сказочника Роальд Даля «Хулиганские сказки»: там Красная Шапочка охотится на волков, Золушка отвергает дурацкого принца, гномы играют на скачках, а Волк спокойно сидит в кафе и расхаживает по городу. Впрочем, вот вам хороший большой текст — 10 отличных новых мультфильмов, которые вы могли не видеть.

Отлично. А что еще я могу делать с этим МУЛЬТиКУБИКом? Не можем же мы все время мультфильмы и диафильмы смотреть.

Помимо проецирования изображения на любую поверхность у него есть функция просто проигрывания музыки (туда попадают файлы с Яндекс. Музыка) и караоке Кукутики— дети обожают музыкальные вечеринки! Еще с ним можно устраивать театр теней, что очень полезно для развития моторики у малышей. Для этого внутрь уже закачаны специальные уроки.

А еще он такой маленький, что можно взять его с собой в поездку — удобно и не придется ноутбук тащить.

Окей, с этим понятно. А что делать, если хочется просто посидеть в тишине и расслабиться? Мой ребенок в это время сможет самостоятельно и безопасно пользоваться МУЛЬТиКУБИКом?

Легко. Час тишины вам обеспечен. Более того в WOW-кинотеатре нет браузера, а просмотр видео на YouTube возможен только при синхронизации кубика и смартфона. Поэтому вы можете не беспокоиться, что ребенок случайно увидит вредные ссылки. Управлять устройством очень просто, даже бабушки без инструкции справляются, мы проверили. А дети, которые умеют пользоваться планшетом, уж точно научаться пользоваться МУЛЬТиКУБИКом.

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