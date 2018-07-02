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Архангельские семьи пройдут парадом по набережной
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Архангельские семьи пройдут парадом по набережной 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Участники конкурса «Мое первое авто» в 2017 году
8 июля Архангельск присоединится к празднованию Дня семьи, любви и верности. В этот день все желающие семьи пройдут парадом по набережной Северной Двины.
Праздник молодой — отмечается с 2008 года. В Архангельске парад пройдет впервые. Инициатором выступил Общероссийский Народный Фронт.
Колонна начнет формироваться с 12.30 на площади Мира. Первыми пойдут официальные лица и семьи со стажем. За ними — многодетные семьи с детьми, будущие родители, молодожены. Замыкают шествие участники конкурса «Мое первое авто» и спонсоры.
Парад начнется в 13.20. За десять минут семьи дойдут до улицы Логинова, где будет стоять сцена. Парам, которые прожили вместе больше 25 лет, вручат медали «За любовь и верность».
В конкурсе «Мое первое авто» участвуют семьи с детьми до четырех лет. Их задача — оригинально украсить велосипед или коляску малыша. В конкурсе три номинации — «Техно-экипаж», «Щенячий патруль» и «Удивительная коляска».
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