Архангельские семьи пройдут парадом по набережной

Участники конкурса «Мое первое авто» в 2017 году

8 июля Архангельск присоединится к празднованию Дня семьи, любви и верности. В этот день все желающие семьи пройдут парадом по набережной Северной Двины.

Праздник молодой — отмечается с 2008 года. В Архангельске парад пройдет впервые. Инициатором выступил Общероссийский Народный Фронт.

Колонна начнет формироваться с 12.30 на площади Мира. Первыми пойдут официальные лица и семьи со стажем. За ними — многодетные семьи с детьми, будущие родители, молодожены. Замыкают шествие участники конкурса «Мое первое авто» и спонсоры.

Парад начнется в 13.20. За десять минут семьи дойдут до улицы Логинова, где будет стоять сцена. Парам, которые прожили вместе больше 25 лет, вручат медали «За любовь и верность».

В конкурсе «Мое первое авто» участвуют семьи с детьми до четырех лет. Их задача — оригинально украсить велосипед или коляску малыша. В конкурсе три номинации — «Техно-экипаж», «Щенячий патруль» и «Удивительная коляска».