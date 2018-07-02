На Колыме ребенок погиб, перевернувшись в лодке с пьяными взрослыми

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл — РИА Новости . Ребенок погиб во время катания на моторной лодке в Якутии после того, как нетрезвые взрослые посадили его за руль и судно перевернулось, сообщает республиканское СУСК РФ.

"По данным следствия, 1 июля 2018 года компания из шести человек, в том числе трехлетнего мальчика каталась на моторной лодке «Крым» на реке Колыма. Во время катания около 20.00 в нарушение действующих правил и требований безопасности ребенка посадили за руль маломерного суда, после чего произошло опрокидывание лодки. После происшествия взрослые пассажиры сумели спастись, ребенка найти не удалось. В настоящее время ведутся его поиски", — говорится в сообщении.

По данным СУСК, все взрослые в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели трехлетнего ребенка.