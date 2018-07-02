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«Она пнула моего ребенка ногой в живот». Опасная воспитательница угрожает детям в Большом Мурашкине
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«Она пнула моего ребенка ногой в живот». Опасная воспитательница угрожает детям в Большом Мурашкине 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Она пнула моего ребенка ногой в живот, — рассказала в интервью программе «Кстати» мама пострадавшего малыша Екатерина Салинкина. — Он отлетел до стены, где ударился затылком. Ребенок плакал, его поставили в угол.
— Мой ребенок три ночи плакал, три ночи не спал, — рассказала Юлия, мама другой пострадавшей от воспитательницы девочки. — Я ничего не могла от нее добиться три дня, она на все вопросы отвечала: «Наталья Владимировна запретила рассказывать».
Родители располагают аудиозаписью, сделанной во время обеда в детском саду, на которой хорошо слышно, как воспитательница Наталья кричит на детей:
— Глеб, ты совсем ку-ку?! (мат) Ешь котлету! Ешь котлету, быстро! Свиньи!..
Грозный голос воспитательницы сопровождается звуками ударов по столу и плачем малышей.
Коллеги Натальи и родители отмечают, что женщина появляется на работе в пьяном виде и что у нее нет соответствующего образования, чтобы работать с детьми.
— Бывает, она запьет, мы за нее работаем, — рассказала коллега Натальи Юлия Чуркина.
Сама Наталья Савельева комментировать свое поведение отказалась и перед журналистами захлопнула дверь.
На сайте детского сада «Росинка», где все и происходит, сообщается, что Наталья Савельева имеет средне–специальное образование, прошла профессиональную переподготовку. Педагогический стаж работы женщины — 22 года.
Оперативно получить комментарий у руководства детского сада не удалось, редакция направила запрос.
Кстати, по информации СУ СК по Нижегородской области, по факту избиения малыша организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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