«Она пнула моего ребенка ногой в живот». Опасная воспитательница угрожает детям в Большом Мурашкине

— Она пнула моего ребенка ногой в живот, — рассказала в интервью программе «Кстати» мама пострадавшего малыша Екатерина Салинкина. — Он отлетел до стены, где ударился затылком. Ребенок плакал, его поставили в угол.

— Мой ребенок три ночи плакал, три ночи не спал, — рассказала Юлия, мама другой пострадавшей от воспитательницы девочки. — Я ничего не могла от нее добиться три дня, она на все вопросы отвечала: «Наталья Владимировна запретила рассказывать».

Родители располагают аудиозаписью, сделанной во время обеда в детском саду, на которой хорошо слышно, как воспитательница Наталья кричит на детей:

— Глеб, ты совсем ку-ку?! (мат) Ешь котлету! Ешь котлету, быстро! Свиньи!..

Грозный голос воспитательницы сопровождается звуками ударов по столу и плачем малышей.

Коллеги Натальи и родители отмечают, что женщина появляется на работе в пьяном виде и что у нее нет соответствующего образования, чтобы работать с детьми.

— Бывает, она запьет, мы за нее работаем, — рассказала коллега Натальи Юлия Чуркина.

Сама Наталья Савельева комментировать свое поведение отказалась и перед журналистами захлопнула дверь.

На сайте детского сада «Росинка», где все и происходит, сообщается, что Наталья Савельева имеет средне–специальное образование, прошла профессиональную переподготовку. Педагогический стаж работы женщины — 22 года.

Оперативно получить комментарий у руководства детского сада не удалось, редакция направила запрос.