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В Челябинске состоится световое Агуша-шоу для самых маленьких
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В Челябинске состоится световое Агуша-шоу для самых маленьких 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В Челябинск едет уникальное всероссийское световое АгуШОУ. Яркую сказку со световыми эффектами и оживающими динозаврами покажут на нескольких площадках, чтобы малыши и их родители смогли увидеть фантастическое представление. Помимо светового шоу, малышей ждет оживший лес со множеством приключений и разнообразными игровыми зонами. Необычное представление для детей подготовил известный российский бренд «Агуша».
— Жизнь малыша — это калейдоскоп эмоций и увлекательных дел, наполненных яркими впечатлениями. У каждого ребенка свои #правиласчастья, которые помогают дарить мамам улыбки и звонкий смех. Этим летом поводов для счастья у малышей станет еще больше! Уникальное световое АгуШОУ разработано специально для детей до трех лет, — рассказывают организаторы. — Представление АгуШОУ будет проходить в Челябинске с 4 июля по 12 июля. За всё время проекта — с мая по октябрь — АгуШОУ успеет побывать в 21 городе по всей России — от Москвы до побережья Черного моря и Сибири!
АгуШОУ воплотит волшебные мечты маленьких фантазеров: на огромном интерактивном экране оживут динозаврики, которых малыши нарисуют сами. Синий или сиреневый, глазастый или с длинной шеей — динозаврик, который понравится малышу, прогуляется и поиграет с ним, как настоящий!
Герои светового шоу появятся и на необычной детской площадке — в невероятном ожившем лесу, полном приключений. Маленьких гостей ждут развивающие игровые зоны, которые задействуют разные органы чувств — слух, зрение, осязание и мелкую моторику. Услышать шум ветра, найти выход из лабиринта, покататься на динозаврике или поиграть на птичке-ксилофоне — это лишь малая часть развлечений, которые «Агуша» приготовила для юных челябинцев.
Представление и детская площадка разработаны специально для малышей до трех лет, но даже мамы и папы смогут окунуться в волшебный мир и почувствовать себя его главными героями.
АгуШОУ в Челябинске будет проходить с 4 июля по 12 июля. Встретить его можно:
4 июля — Парк Пушкина
С 5 июля по 6 июля — Парк Гагарина
7 июля — Тищенко, Сад Металлург
08 июля — Кировка, Арбат
09 июля — Сад Победы
10 июля — Парк Пушкина
11 июля — Академ-Риверсайд
12 июля — Сад Победы
В случае плохой погоды локация может быть изменена. Следить за маршрутом АгуШОУ можно на сайте, а также в социальных сетях под хэштегами #Агуша #ПравилаСчастья #Агушоу #АгушоуЧелябинск
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