На Семязино утонул ребенок

Фото с ресурса vostok.today

региональном Следкоме тщательно изучают обстоятельства гибели 12-летнего мальчика на водоеме Семязино областного центра.

По предварительным данным, днем 30 июня с разрешения бабушки мальчик в сопровождении 25-летнего друга семьи отправился на пляж.

Зная, что ребенок практически не умеет плавать, сопровождающий мужчина предупредил, чтобы мальчик ни в коем случае без него не заходил в воду, а сам отошел поиграть в волейбол.

Через некоторое время мужчина заметил отсутствие мальчика на пляже, позвонил бабушке и вызвал на место МЧС

Спасатели обследовали территорию, в том числе с применением лодки, и извлекли тело погибшего ребенка из воды.

Как следует из установленных обстоятельств, малолетний, оставшись без контроля взрослого, зашел в воду, скорее всего за пределы огороженной территории, где имеется пологий спуск, и не справился с ситуацией.

По данным следствия, после смерти мамы в 2010 году, лишения отца родительский прав, мальчик воспитывался бабушкой, которая опекала и заботилась о ребенке.