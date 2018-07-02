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На Семязино утонул ребенок
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На Семязино утонул ребенок 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса vostok.today
В региональном Следкоме тщательно изучают обстоятельства гибели 12-летнего мальчика на водоеме Семязино областного центра.
По предварительным данным, днем 30 июня с разрешения бабушки мальчик в сопровождении 25-летнего друга семьи отправился на пляж.
Зная, что ребенок практически не умеет плавать, сопровождающий мужчина предупредил, чтобы мальчик ни в коем случае без него не заходил в воду, а сам отошел поиграть в волейбол.
Через некоторое время мужчина заметил отсутствие мальчика на пляже, позвонил бабушке и вызвал на место МЧС.
Спасатели обследовали территорию, в том числе с применением лодки, и извлекли тело погибшего ребенка из воды.
Как следует из установленных обстоятельств, малолетний, оставшись без контроля взрослого, зашел в воду, скорее всего за пределы огороженной территории, где имеется пологий спуск, и не справился с ситуацией.
По данным следствия, после смерти мамы в 2010 году, лишения отца родительский прав, мальчик воспитывался бабушкой, которая опекала и заботилась о ребенке.
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