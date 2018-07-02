Маму мёртвого малыша, которого нашёл дворник в мусоропроводе на Республики, искать не будут

В этом доме нашли мертвого малыша

Следователи решили не возбуждать уголовное дело по факту жуткой находки в девятиэтажном доме на Республики, 218. В конце апреля в мусоропроводе высотки среди мусора дворник нашёл мёртвого малыша. По данным следствия, это была девочка, и у неё не было шансов выжить.

— В ходе проверки сделали судебно-медицинскую экспертизу плода. Ее результаты установили, что на момент рождения плод был нежизнеспособным ввиду небольшого срока беременности и несформированности внутренних органов, — рассказала 72.ru Анастасия Лепёхина , старший помощник руководитель регионального СКР

Ранее журналист 72.ru пообщался с тем самым дворником, который наткнулся на ужасную находку во время уборки. Мужчина рассказал, как нашёл бездыханного малыша и что уборщик сделал первым делом.