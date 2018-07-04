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В Башкирии из окна выпал 3-летний ребенок
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В Башкирии из окна выпал 3-летний ребенок 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Накануне днем в Стерлитамаке из окна 4 этажа выпал 3-летний ребенок. Как сообщают пользователи соцсетей, его госпитализировали.
По словам очевидцев, несчастный случай произошел в доме по улице Худайбердина, 72. Пострадавшего увидели случайные прохожие.
— Я работаю рядом в киоске, мимо проходил молодой парень и поднял на руки ребёнка. Мы с ним отвели к матери домой, а там вызвали скорую, — сообщает очевидец происшествия.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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