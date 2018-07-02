Ещё
17-летний подросток утонул в озере в Дзержинском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

17-летний подросток утонул в озере в Дзержинском районе 

ngs.ru 21 минуту назад
Фото: ngs.ru
Вечером в воскресенье, 1 июля, 17-летний подросток утонул в Дзержинском районе Новосибирска — вместе с друзьями он плавал в озере в 100 метрах от улицы Биатлонной.
«Поздно вечером 1 июля нам сообщили об этом в полиции — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. — Полицейские показали водолазам-спасателям примерное место».
По информации спасателей, глубина озера, в котором утонул подросток, — больше 5 метров, там заиленное дно и много мусора. Купание в нём запрещено — рядом стоят информационные таблички, уточнили в МАСС. Тело подростка обнаружили недалеко от берега.
С начала лета в Новосибирской области утонули уже несколько человек, чаще всего это происходит в местах, где купание запрещено.
ngs.ru: последние новости
Бабушка бросила 8-летнего внука в аэропорту Толмачёво: его пришлось отдать в детдом Держи меня крепче «Пускай лучше они будут в детдоме»
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини5
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом12
Невеста Данилы Козловского позирует топлес6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
«Она растолстела, смотреть было противно»28
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение