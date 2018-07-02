17-летний подросток утонул в озере в Дзержинском районе

Вечером в воскресенье, 1 июля, 17-летний подросток утонул в Дзержинском районе Новосибирска — вместе с друзьями он плавал в озере в 100 метрах от улицы Биатлонной.

«Поздно вечером 1 июля нам сообщили об этом в полиции — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин . — Полицейские показали водолазам-спасателям примерное место».

По информации спасателей, глубина озера, в котором утонул подросток, — больше 5 метров, там заиленное дно и много мусора. Купание в нём запрещено — рядом стоят информационные таблички, уточнили в МАСС. Тело подростка обнаружили недалеко от берега.

С начала лета в Новосибирской области утонули уже несколько человек, чаще всего это происходит в местах, где купание запрещено.