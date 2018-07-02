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По факту избиения воспитанника детского сада в Большемурашкинском районе организована проверка
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По факту избиения воспитанника детского сада в Большемурашкинском районе организована проверка 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Большемурашкинском районе Нижегородской области по информации о противоправных действиях воспитателя детского сада, размещенной в СМИ, организована доследственная проверка. Об этом сообщает Следственное управление следственного комитета по Нижегородской области.
29 июня в эфире программы «Кстати» прошел материал о сотруднице детского сада «Росинка» в Большемурашкинском районе. В сюжете говорилось о том, что воспитатель нецензурно выражается в присутствии детей, кричит на них, и даже позволяет себе приходить на работу в нетрезвом состоянии. Журналисты «Кстати» выяснили, что «героиня» материала является дочерью заведующей детским садом.
Чаша терпения родителей переполнилась после того, как один из воспитанников рассказал, что воспитатель ударила его ногой в живот. Как сообщили в прокуратуре Большемурашкинского района, родители поехали с ребенком в больницу, и сотрудники медучреждения обратились в полицию.
Правоохранители организовали по данному факту доследственную проверку. Сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки действиям педагога будет дана юридическая оценка.
Напомним, в элитном детском саду систематически издевались над детьми.
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