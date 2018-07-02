Воспитательницу нижегородского детсада обвинили в избиении детей

Следствие начало проверку послу публикаций в СМИ о том, что воспитатель одного из детсадов Нижегородской области избивала детей и ругалась при них матом, собщает СУ СК по региону.

Большемурашкинским межрайонным следственным отделом СУ СК по Нижегородской области организована доследственная проверка, говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что воспитатель детского садика в Большемурашкинском районе в присутствии малолетних детей выражается нецензурной бранью. по словам одного из воспитанников учреждения, воспитатель ударила его ногой в живот.

Как передает телеканал РЕН, матери пострадавшего о происшествии сообщила родительница другого мальчика, ставшего свидетелем инцидента. Когда женщина спросила у ребенка, что случилась, мальчик сообщил, что у него болит затылок и живот, добавив, что ударила его воспитатель Наталья Савельева

После этого женщина обратилась с мальчиком в больницу, а затем в отделение полиции.

Несмотря на произошедшее, ребенок вновь пошел в детсад. Заведующая учреждением, которая оказалась матерью подозреваемого воспитателя, решила разобраться с малышом. По словам матери воспитанника, заведующая стала внушать ребенку, что тот лжет.

Родительница уверена, что заведующая детсадом покрывает дочь, которая к тому же не имеет специального образования для работы с детьми. В активе воспитателя якобы только трехмесячные курсы, которые не дают права на занимаемую должность.

Отмечается также, что этот инцидент в детском саду Большого Мурашкино не единственный. Родителям удалось записать на диктофон «рядовую ситуацию» за обедом в яслях, на которой слышны удары и плач. По словам родителей, воспитатель якобы раздает детям подзатыльники под нецензурную брань.

«Дети жалуются, наши дети жалуются, я многодетная мама, моя средняя дочь жаловалась на нее, что она ей угрожает, запугивает, особенно после случая с пинанием», — рассказала мама одной из воспитанниц учреждения Юлия Иванова

Коллеги педагога и родители объясняют поведение алкогольной зависимостью воспитателя, которая попадалась им на глаза в нетрезвом виде.