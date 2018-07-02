В ЗАГСах Прикамья будут показывать видео о влиянии развода на детей

Социальный ролик — это часть проекта организации «Многодетные Пермского края» «С детьми не разводятся».

В организации рассказали, что видеоролик отражает основной замысел проекта — привлечение внимания родителей к переживаниям детей во время такой непростой ситуации, как развод. В коротком видео девочки и мальчики рисуют, рассказывают о своих папах и мамах и говорят, как они их любят и хотят с ними общаться.

«Мы хотим сказать людям, что даже если вы уже не муж и жена, вы не перестаёте быть родителями», — говорит Ирина Ермакова . — «Когда мама и папа расстаются, у ребёнка рушится мир. Важно продолжать общаться со своими детьми, заботиться о них даже после расставания. Это видео мы будем показывать на мониторах в ЗАГСах, именно туда приходят люди не только заключать брак, но и разводиться. Также — в аппарате уполномоченного по правам ребёнка, куда приходят за восстановлением родительских прав, в министерстве социального развития, где занимаются вопросами семьи. Наше видео можно посмотреть и в Интернете».

Также в ролике звучит информация о проекте «С детьми не разводятся», который помогает семьям пережить расставание. По словам Ирины Ермаковой, проект — это способ обратить внимание людей на важность ответственного родительства. В скором времени авторы проекта также хотят освоить процедуру медиации при разводе. Она помогает родителям снизить остроту конфликтов или вовсе избавиться от них, начать общаться, выстроить отношения друг с другом и детьми.