Стало известно о пополнении в семье актрисы Марии Ароновой

У звезды родился племянник.

В семье известной актрисы Марии Ароновой — пополнение! Брат звезды, Александр Штирлиц, сообщил, что жена подарила ему сына.

Мужчина женился два года назад, в возрасте 48 лет. Вскоре избранница Ксения родила ему дочь Алису. А недавно в семье появился на свет второй малыш — сын Арсений.

Мне супруга Ксения родила Арсения,

— — написал в личном блоге брат Марии Ароновой, добавив хэштеги #целую, #люблю.

Публикация от Саша Штирлиц Аронов (@sashashtirlitz)

28 Июн 2018 в 2:36 PDT Публикация от Солнечная☀️ (@ksnupyl9)

24 Июн 2018 в 6:30 PDT Напомним, 46-летняя Мария Аронова — сама дважды мама. Актриса и ее муж Евгений Фомин воспитывают 14-летнюю дочь Серафиму. Супруг старше актрисы на 15 лет; чтобы освободить любимую от домашних забот, мужчина взял на себе все хлопоты по хозяйству и воспитанию детей.

К слову, совсем недавно Мария Аронова впервые за долгое время показала повзрослевшую дочь.

Также у звезды есть сын Владислав Гандрабура (1994 года рождения) — ребенок Марии Ароновой от первого брака (экс-супруг актрисы скончался). Мужчина женат, около двух лет назад он подарил звездной маме внучку Антонину.

Публикация от Мария Аронова (@aronova_maria)

23 Май 2018 в 4:39 PDT Фото: Instagram

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