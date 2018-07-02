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Стало известно о пополнении в семье актрисы Марии Ароновой
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Стало известно о пополнении в семье актрисы Марии Ароновой 

Letidor.ru 45 минут назад
Фото: Letidor.ru
У звезды родился племянник.
В семье известной актрисы Марии Ароновой — пополнение! Брат звезды, Александр Штирлиц, сообщил, что жена подарила ему сына.
Мужчина женился два года назад, в возрасте 48 лет. Вскоре избранница Ксения родила ему дочь Алису. А недавно в семье появился на свет второй малыш — сын Арсений.
Мне супруга Ксения родила Арсения,
— — написал в личном блоге брат Марии Ароновой, добавив хэштеги #целую, #люблю.
Публикация от Саша Штирлиц Аронов (@sashashtirlitz)
28 Июн 2018 в 2:36 PDT  Публикация от Солнечная☀️ (@ksnupyl9)
24 Июн 2018 в 6:30 PDT  Напомним, 46-летняя Мария Аронова — сама дважды мама. Актриса и ее муж Евгений Фомин воспитывают 14-летнюю дочь Серафиму. Супруг старше актрисы на 15 лет; чтобы освободить любимую от домашних забот, мужчина взял на себе все хлопоты по хозяйству и воспитанию детей.
К слову, совсем недавно Мария Аронова впервые за долгое время показала повзрослевшую дочь.
Также у звезды есть сын Владислав Гандрабура (1994 года рождения) — ребенок Марии Ароновой от первого брака (экс-супруг актрисы скончался). Мужчина женат, около двух лет назад он подарил звездной маме внучку Антонину.
Публикация от Мария Аронова (@aronova_maria)
23 Май 2018 в 4:39 PDT  Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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